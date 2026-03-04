광주시, 통합 대비 국·과장급 16명 전보인사 단행

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시는 오는 5일자로 국·과장급 16명에 대한 전보 인사를 단행했다고 4일 밝혔다.
이번 인사는 전남광주통합특별시 출범과 군 공항 이전, 5·18민주화운동 제50주년 등 주요 현안에 대응하는 데 초점을 맞췄다.
전문성과 조직관리 역량을 갖춘 간부 공무원을 전진 배치함으로써 핵심 정책의 실행력을 강화했다는 설명이다.
국장급인 광주전남행정통합실무준비단장에는 전은옥 문화체육실장을, 통합공항미래도시본부장에는 소진호 비서실장을, 문화체육실장에는 황인채 시민소통과장을 임명했다.
전은옥 행정통합실무준비단장은 통합 과정에서 발생할 수 있는 현안을 조율하고 통합조직 설계 등 행정통합 전반을 총괄하는 중추 역할을 수행한다.
소진호 통합공항미래도시본부장은 군공항 이전과 범정부 협력, 지역 간 소통을 총괄한다. 통합공항 건설과 연계한 미래도시 구상 등 중장기 과제를 체계적으로 추진해 지역경제의 새로운 지도를 그릴 계획이다.
황인채 문화체육실장은 현장 중심 소통 역량을 바탕으로 광주의 문화자산을 시민체감형 정책으로 강화하고 문화중심도시 조성을 지속 추진한다.
과장급은 13명이 임명됐다. 신설 조직인 5·18민주화운동 50주년 기획단에는 여경희 5·18민주과장이 임명됐다. 5월 정신의 역사적 의미를 재조명하고 보편적 가치 확산과 미래세대 계승을 위한 실행 계획을 마련할 방침이다.
김상율 인사정책관은 "행정통합실무준비단과 5·18민주화운동 50주년 추진기획단 등 전담체계를 강화해 '특별시민'의 기대에 부응하는 가시적인 성과를 내겠다"고 말했다.
