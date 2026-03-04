전주시설공단, 안전·혁신 중심 '경영 청사진' 제시

지역상생 확대·시민 체감형 서비스 혁신 강화
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전주시설공단이 올해를 안전과 혁신의 원년으로 삼고 시민 중심 경영 강화에 나선다.
공단은 4일 브리핑을 열고 '시민의 사랑과 신뢰받는 혁신적인 공기업' 비전 아래 올해 중점 업무계획을 발표했다. 4대 경영목표는 ▲안전우선 윤리경영▲소통공감 동행협력▲고객만족 시설관리▲혁신역량 지속발전이다.
구체적으로 중대재해 제로 달성, 지역 협력 100%, 고객만족도 92점 확보, AI·디지털 서비스 10건 고도화 등을 제시하며 책임경영 의지를 밝혔다.
공단은 '365일 무결점 안전망' 구축을 최우선 과제로 삼았다. 스마트 CCTV와 AI 기반 안전관리 시스템을 도입해 위험요소를 실시간 감지하고 지하주차장과 체육시설 화재 대응체계를 강화한다. 야외 체육시설은 기후변화 대응 운영지침을 마련한다.
또 안전보건경영시스템(ISO 45001)과 비즈니스연속성경영시스템(ISO 22301) 인증을 유지하고, 재난·장애 상황에서도 공공서비스가 중단되지 않도록 상시 점검체계를 확립한다. 고객 모니터단 운영과 안전 릴레이 캠페인, 정밀 안전점검도 연중 추진한다.
지역과의 상생 경영도 확대한다. 사회적기업·소상공인과 협력을 강화해 상생 협력 구매 이행률 100%를 달성하고 시민참여 예산제와 ESG 시민참여위원회를 통해 정책 수립 과정에 시민 의견을 반영한다. '찾아가는 소통마실 365'와 SNS·영상 홍보도 강화한다.
ESG 경영 고도화를 위해 저탄소 우수기관 인증을 유지하고 투명 페트병 재활용 수거 등 친환경 설비 도입과 시민 참여형 플로깅 사업을 확대한다.
시민 체감형 서비스 개선도 추진된다. 전주승화원은 오는 4월 1일부터 화장 시작 시간을 오전 8시로 30분 앞당겨 유가족 편의를 높인다.
또 전주국제영화제 조직위원회와 업무협약을 체결하고 화산체육관 등 공공시설을 문화콘텐츠 플랫폼으로 활용해 도시 브랜드 가치를 높일 계획이다.
디지털 전환에도 속도를 낸다. AI 기반 수영장 안전관리 고도화, 실시간 혼잡도 정보 제공, 주차장 자동 감면 시스템을 구축한다. 마을버스에는 빅데이터 분석과 모바일 배차 시스템을 도입해 운행 효율을 높인다.
아울러 ERP 통합시스템과 AI 행정지원 시스템을 도입하고 전 직원 대상 챗GPT 등 디지털 역량 강화 교육을 실시해 스마트 조직문화 정착에 나선다.
이연상 이사장은 "전문 역량을 바탕으로 시민 안전과 편익 증진에 집중하겠다"며 "시민 눈높이에 맞는 소통으로 전주의 미래 가치를 높이겠다"고 말했다.
