메가박스, '프로젝트 헤일메리' '호퍼스' 등 3월 돌비시네마 라인업 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 메가박스(대표 홍정인, 남용석)가 봄날을 맞은 극장가에 열기를 더할 대작 다섯 편 '호퍼스', '브라이드!', 'F1® 더 무비', '진격의 거인 완결편 더 라스트 어택', '프로젝트 헤일메리'를 돌비 시네마로 상영한다.
이번 상영작은 돌비의 프리미엄 HDR 영상 기술 '돌비 비전(Dolby Vision®)'과 차세대 몰입형 음향 기술 '돌비 애트모스(Dolby Atmos®)'가 적용된 돌비 시네마에서 더욱 디테일한 색감과 역동감 넘치는 사운드로 만나볼 수 있다. 또한, 3월 상영작 모두 '돌비 비전+애트모스' 특별관과 돌비 애트모스 포맷으로도 만나볼 수 있다.
4일 디즈니·픽사의 2026년 첫 작품이자 픽사 애니메이션 스튜디오의 30번째 장편 애니메이션인 '호퍼스'가 개봉한다. 사람의 의식을 동물 로봇에 담는 '호핑' 기술로 로봇 비버가 된 소녀 '메이블'이 동물 세계에 잠입하며 벌어지는 예상치 못한 모험을 그렸다. 인간의 시선에서는 볼 수 없었던 신세계는 돌비 비전의 생생한 색감과 디테일을 통해 환상적으로 구현되며, 디즈니·픽사의 상상력으로 완성된 모험의 순간들은 돌비 애트모스의 역동적인 사운드를 통해 관객들의 몰입도를 극대화한다.
같은 날 최근 각종 시상식에서 여우주연상을 휩쓴 제시 버클리와 연기의 신으로 불리는 크리스찬 베일이 만난 '브라이드!'가 개봉한다. 1930년대 미국, 젊은 여성 '브라이드'가 죽음에서 깨어나고 '프랑켄슈타인'은 그녀를 사랑하게 된다. 끔찍한 사건에 휘말린 두 사람은 위험천만한 도주를 시작하며, 두 사람의 운명은 걷잡을 수 없는 방향으로 치닫는다. 브라이드의 광기와 프랑켄슈타인의 복합적인 감정이 뒤섞인 얼굴은 돌비 비전의 선명한 명암 대비를 통해 더욱 깊고 풍부한 색감으로 구현되며, 이들이 펼쳐내는 예측 불허한 이야기는 돌비 애트모스의 현장감 넘치는 사운드로 전달된다.
11일에는 지난해 극장가를 휩쓴 'F1® 더 무비'가 다시 관객을 찾는다. 'F1® 더 무비'는 가장 사실적인 레이싱 블록버스터로 평가받았을 뿐만 아니라 아카데미 시상식 4개 부문 후보에 오르는 등 작품성까지 인정받았다. 돌비 비전을 통해 마치 트랙 위에 함께 있는 듯한 시각적 스릴을 선사하고, 돌비 애트모스의 현장감 넘치는 사운드는 F1 질주 한가운데로 안내해 아드레날린 넘치는 카 액션의 쾌감을 다시 한번 전달할 예정이다.
13일에는 전 세계 누적 발행 부수 1억 4000만부를 기록한 이사야마 하지메 만화 원작의 '진격의 거인 완결편 더 라스트 어택'이 재개봉한다. 이 세계의 살아있는 모든 것들을 짓밟는 '땅울림'을 막기 위해 최후의 싸움에 나선 조사병단의 이야기를 다뤘다. 인류의 생존을 위한 처절한 사투는 돌비 비전을 통해 더욱 압도적인 스케일로 펼쳐지며, 돌비 애트모스의 풍부한 사운드를 통해 관객들을 전투 현장으로 초대한다.
18일에는 전 세계적인 신드롬을 일으킨 '마션'의 원작자 앤디 위어의 신작 소설 기반의 영화 '프로젝트 헤일메리'가 개봉한다. 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 '그레이스'가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구하기 위해 마지막 미션을 수행하는 여정을 그린다. 경이로운 우주는 돌비 비전의 생생한 색감과 디테일을 통해 환상적으로 되살아나며, 광활한 우주 속 긴장감 넘치는 순간들은 돌비 애트모스의 사운드로 구현돼 마치 우주 속에 있는 듯한 몰입감을 선사한다.
메가박스는 돌비 특별관에서 상영하는 '호퍼스' 관람객 대상으로 돌비 포스터와 오리지널 티켓을, '프로젝트 헤일메리'는 오리지널 티켓을, 그리고 'F1® 더 무비' 관람객 대상으로는 돌비 포스터를 선착순으로 증정한다. 굿즈 증정 지점 정보는 메가박스 홈페이지 및 모바일 앱에서 확인할 수 있다.
