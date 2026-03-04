여수시, 전남·광주 통합특별법 통과 후속 대응 착수

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 여수시는 최근 국회를 통과한 '전남·광주 통합특별시 설치 특별법'과 관련해 환영의 뜻을 밝히며 후속 대응에 즉시 나섰다고 4일 밝혔다.
시는 통합특별시장 공약 반영을 위한 건의사업을 준비 중이며 부시장 주재 대응과제 보고회를 열어 부서별 후속 대응계획을 검토하고 있다. 시는 이번 주 내로 여수 미래발전 핵심사업과 지역 숙원사업을 중심으로 공약 반영 건의사업을 확정해 각 정당과 (예비)후보자들에게 전달할 계획이다.
또한 특별법 시행에 대비해 전 부서를 대상으로 대응 사업, 시행령 반영 필요사항, 제도 정비 등 주요 이행과제를 발굴하고 부서별 세부 실행계획을 마련해 상급기관에 건의할 예정이다.
시 관계자는 "통합 논의 초기부터 도시의 경쟁력을 높이기 위한 준비를 이어왔다"며 "이번 통합이 여수시민의 희망으로 이어지도록 끝까지 책임 있게 추진하겠다"고 말했다.
정기명 여수시장은 지난달 27일 월간업무계획보고회에서 "오는 5일부터 제9회 전국동시지방선거 시장 예비후보자 등록에 따른 직무정지에 들어간다"며 "시장 부재기간에도 각자의 책임과 역할을 충실히 해달라"고 당부했다.
