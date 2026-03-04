진주시, 합계출산율 1.01명 2년 연속 상승…청년정책 효과

청년 정착 위한 일자리 창출 강화
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 2025년 합계출산율 1.01명을 기록하며 2년 연속 상승했다고 4일 밝혔다.
국가통계포털(KOSIS) 인구동향조사에 따르면 진주시 잠정 합계출산율은 2024년 0.912명에서 증가해 1명 선을 회복했다.
이는 2023년 0.887명 이후 상승세로, 전국 평균 0.80명과 경남 평균 0.88명을 상회한다. 혼인 건수는 1384건으로 2023년 1158건 대비 19.5% 늘었고, 출생아 수는 1900명으로 14% 증가했다.
시는 결혼·출산 축하금, 난임부부 시술비 전액 지원, 임신 건강관리, 출산 꾸러미 등 6개 분야 315개 인구 정책을 추진했다. 전국 최초 난임 시술비 전액 지원으로 전체 출생아 15%가 난임 시술 출생아로 나타났다.
청년 인구 비율은 24.86%로 경남 1위를 유지하며, 청년 감소율은 2022년 -3.61%에서 2025년 -1.70%로 줄었다. 중소기업 취업 지원금, 자격증 응시료 지원, 대학생 인턴, 창업센터 운영이 청년 정착을 뒷받침했다.
시는 청년 활력·혼인·출산 지표 개선에 집중하며 우주항공청 개청과 항공 국가산단 연계로 일자리 창출을 강화할 계획이다.
시 관계자는 "혼인을 늘리고 합계출산율을 높이기 위해 결혼·임신·출산 지원 시책을 확대할 것이다"라며 "청년이 머무르고 아이 낳고 키우기 좋은 도시 환경을 조성하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.
