전남도의회, 광주·전남 통합특별시 대비 균형발전 전략 논의

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도의회가 광주·전남 행정통합특별시 출범에 대비해 지역 균형발전과 의회의 역할 정립에 본격 착수했다.
전남도의회는 4일 도의회 초의실에서 제5기 의정자문위원회 2026년 제1차 회의를 열고 통합특별법 통과 이후 의회의 정책 대응 방향을 논의했다고 밝혔다.
이 자리에는 김태균 의장을 비롯해 이광일·이철 부의장, 각 상임위원장, 의정자문위원 등 50여 명이 참석했다.
이날 회의에서 김대성 전남연구원 상생협력단장은 주제발표를 통해 통합특별시 출범 이후 지역 간 형평성을 고려한 권역별 발전계획 수립과 재원 배분의 명확한 기준 마련 필요성을 제시했다. 또한 확대되는 정책 권한과 재정 규모에 대응하기 위해 의회 내 입법조사·정책분석 기능 강화 및 전문기구 설치가 필요하다고 강조했다.
이어진 질의응답에서는 통합 이후 균형발전의 실질적 추진 방안이 집중 논의됐다. 김미영 자문위원장은 "농어촌과 도서지역까지 균형발전의 원칙이 실질적으로 구현될 수 있도록 제도적 장치가 마련돼야 한다"며 "특히 교육 분야에서 지역 간 격차가 확대되지 않도록 형평성 있는 교육기회 보장이 필요하다"고 말했다.
김태균 의장은 "4자 협의체를 통해 주청사와 행정체계에 대한 원칙을 충분히 논의하고 구체적인 실행계획으로 정리해 7월 1일 통합특별시 출범에 차질이 없도록 하겠다"며 "자문위원회의 의견을 면밀히 반영해 통합 이후 제도 정착과 균형발전 기반 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
제5기 전남도의회 의정자문위원회는 2024년 9월 출범했으며 2026년 6월까지 의정 전반에 대한 정책 자문과 대안 제시 기능을 수행한다.
