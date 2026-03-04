[프로축구] '2골 1도움' 전북 격침 선봉장 갈레고, K리그1 1라운드 MVP

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = K리그1 2026 개막전에서 디펜딩 챔피언 전북 현대를 상대로 맹활약을 펼친 갈레고가 1라운드 최우수선수(MVP)의 영예를 안았다.
한국프로축구연맹은 4일 하나은행 K리그1 2026 1라운드 MVP와 베스트11, 베스트 매치 및 베스트 팀을 발표했다. 개막 라운드의 주인공은 단연 갈레고였다.
갈레고는 전북과의 개막전에서 2골 1도움을 기록하며 팀의 3-2 역전승을 이끌었다. 전반 26분 추격골로 분위기를 끌어올린 그는 후반 36분 몬타뇨의 동점골을 도우며 승부를 원점으로 돌렸다. 그리고 후반 추가시간, 침착하게 페널티킥을 성공시키며 멀티골과 함께 결승골의 주인공이 됐다. 부천 구단 역사상 1부리그 첫 득점자로 이름을 남긴 순간이기도 했다.
이날 맞대결은 K리그1 1라운드 베스트 매치로 선정됐다. 디펜딩 챔피언 전북과 1부 첫 시즌을 맞은 부천의 대결이라는 상징성에 더해, 난타전 끝에 승부가 갈린 드라마 같은 전개가 높은 평가를 받았다. 승리를 거둔 부천은 라운드 베스트 팀에도 이름을 올리며 개막전 최고의 팀으로 인정받았다.
1라운드 베스트11에는 갈레고와 몬타뇨(이상 부천), 야고(울산)가 공격수로 포함됐다. 미드필더진에는 송민규, 조영욱(이상 서울), 보야니치(울산), 이동준(전북)이 자리했다. 수비진은 조현택, 최석현(이상 울산), 백동규(부천)가 구성했으며, 골키퍼 부문은 김정훈(안양)이 선정됐다.
한편 K리그2에서도 개막 라운드의 주인공이 탄생했다. 수원FC의 프리조가 1일 충북청주와의 경기에서 2골 1도움을 기록하며 팀의 4-1 대승을 이끌어 라운드 MVP로 선정됐다.
K리그2 1라운드 베스트 매치는 김해FC와 안산 그리너스의 경기였다. 김해의 프로 무대 첫 경기로 관심을 모았던 이 맞대결은 안산의 4-1 승리로 마무리됐다. 안산은 이날 활약을 바탕으로 라운드 베스트 팀에도 이름을 올렸다.
