평택시, '2026년 건강증진학교' 운영…예방 중심 통합 프로그램 추진

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시 송탄보건소가 지역 내 초등학생의 건강한 성장을 지원하기 위해 '2026년 건강증진학교'를 3월부터 11월까지 운영한다.
4일 송탄보건소에 따르면 아동과 청소년의 건강 요인을 사전에 파악하고 학교·지역사회가 협력해 올바른 건강 지식과 관리 습관을 형성하는 통합 건강증진 사업을 추진한다.
특히 프로그램은 성장기 아동의 생활습관 형성 시기에 맞춘 예방 중심 서비스를 중점으로 운영할 예정이다.
올해 사업은 참여 신청 초등학교를 대상으로 하며 오는 13일까지 수요조사를 실시한 뒤 3월 말 최종 참여 학교를 선정할 계획이다.
운영 프로그램은 어린이 건강습관 홈스쿨링, 바른성장 운동교실, 구강보건교육, 흡연·음주 예방교육, 금연 또래지도자 양성, 생명 존중 인식개선 그림자 인형극 등 6개 분야로 구성된다.
보건소는 이를 통해 신체·구강·정신 건강, 금연·절주, 영양·비만 등 다양한 영역의 맞춤형 서비스를 제공하기로 했다.
송탄보건소 관계자는 "아동·청소년 건강은 학교와 지역사회가 함께 책임져야 할 과제"라며 "앞으로도 예방 중심 통합 프로그램으로 건강한 학교 환경을 조성하겠다"고 전했다.
