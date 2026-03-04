부산항만공사, 부산항 연관산업 관련 협회 대표자 간담회

협력체계 강화와 혁신 지속 추진
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항만공사(BPA)가 항만연관산업의 경쟁력 강화를 위해 관련 업계 대표자들과 머리를 맞댔다.
BPA는 지난 3일 (사)부산항만산업총연합회를 비롯한 선용품·급유·선박관리·선박수리·검수·검정 등 산업 분야 주요 협회 대표들과 간담회를 개최했다고 4일 밝혔다.
이번 회의는 지난해 하반기에 이어 두 번째로 열렸으며 부산항 연관산업의 지속 가능한 발전 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 간담회에는 부산지방고용노동청 관계자도 참석해 인력 수급과 고용 안정 등 현안을 업계와 공유하고 해결 방안을 협의했다.
참석자들은 행정·제도적 지원 확대, 근로자 안전관리 강화, 업무 연계체계 고도화, 공동 현안 해결을 위한 협력 기반 구축 등 주요 과제를 중점 논의했다.
송상근 사장은 "이번 간담회를 통해 항만연관산업의 협력체계를 한층 공고히 하고 업계의 주요 현안을 합리적으로 개선해 나가겠다"며 "현장과 지속적으로 소통하면서 산업 경쟁력 강화를 실질적으로 뒷받침하겠다"고 말했다.
BPA는 앞으로도 업계와의 정례적 간담회와 협력 네트워크를 통해 항만산업 전반의 혁신과 동반 성장을 지속 추진할 계획이다.
