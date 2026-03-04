화성시, 고용률과 경제활동참가율 경기도내 가장 높아

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 국가데이터처가 지난달 24일 발표한 '2025년 하반기 지역별 고용 조사' 결과에서 경기도 31개 시군 가운데 고용률과 경제활동참가율이 가장 높은 것으로 나타났다고 4일 밝혔다.
조사에 따르면 화성시의 고용률은 67.1%, 경제활동참가율은 68.7%로 생산가능인구 중 실제 취업자와 노동시장 참여 비율이 가장 활발하게 나타났다.
두 지표 모두 도내에서 가장 높은 수준이다. 시는 산업·정주 환경·생활 인프라가 복합적으로 작용해 노동시장 참여 여건이 형성되고 있는 것으로 보고 있다.
또 2025년 화성시는 고용노동부 주관 전국 지방자치단체 일자리대상 공시제 부문 최우수상을 받으며, 5년 연속 일자리대상을 받았다.
유정현 노사협력과장은 "화성시가 추진해 온 '직·주·락' 기반 일자리 정책과 일자리센터의 지원이 고용률과 경제활동참가율 지표에 반영된 것"이라며 "앞으로도 구직자 맞춤형 지원과 기업 연계를 강화해 시민이 체감할 수 있는 안정적인 고용 환경을 만들어 나가겠다"고 전했다.
한편 화성시일자리센터는 2025년 취업 지원 사업을 통해 총 4509명의 취업을 연계했다. 1대 1 맞춤 상담, 기업 수요 기반 인력 매칭, 현장 중심 프로그램 운영 등을 통해 지역 고용 지표 개선에 이바지했다.
