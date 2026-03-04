화성시립미술관 건립사업 세계적 건축가 이토 토요 참여

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 지난 2월 25일 시 최초로 추진한 화성시립미술관 건립사업 국제지명 설계공모에서 에스샵건축사사무소와 Toyo Ito & Associates, Architects(토요이토건축연합사무소) 컨소시엄 작품을 최종 선정했다고 4일 밝혔다.
이번 공모는 2025년 11월 국제지명 설계공모 방식으로 진행됐으며, 국내외 5개팀을 선정해 작품을 제출받았다.
심사위원회는 디자인 완성도, 미술관 기능 이해도, 공공성 및 지역 상징성 등을 종합적으로 평가해 최종 당선작을 결정했다.
당선작은 건축가 고유의 정체성인 유려한 곡선형 지붕을 적용해 미술관을 하나의 '또 다른 집'처럼 친근하면서도 상징적인 공간으로 구현한 것이 특징이다.
특히 오산천과 연계한 계단형 광장을 조성해 시민에게 열린 문화공간으로 계획했으며, 향후 화성특례시를 대표하는 문화 랜드마크가 될 것으로 기대된다.
이번 선정이 더욱 주목받는 이유는 세계적인 건축가 이토 토요가 참여했다는 점이다.
이토 토요는 2013년 건축계 최고 권위상인 프리츠커상을 수상한 일본 대표 건축가로, 자연·기술·인간의 관계를 혁신적으로 해석한 건축 철학으로 국제적인 명성을 얻고 있다.
대표작인 센다이 미디어테크와 타이중 국립가극원 등은 세계 건축사에서 중요한 작품으로 평가받는다.
국내에서 그의 설계 프로젝트가 추진되는 것은 이번이 처음으로, 화성특례시의 도시 브랜드 가치와 문화적 위상을 한층 높이는 계기가 될 전망이다.
화성시립미술관은 여울동 1010번지(동탄2 공공7부지)에 지하 1층, 지상 2층, 연면적 6,302㎡ 규모로 건립될 예정이다.
주요 시설로는 기획전시실과 다원전시실(블랙박스), 포이어(Art Street), 팝업 및 아트큐브 공간 등이 들어설 계획이다.
시는 3월 중 설계계약을 체결하고 본격적인 설계에 착수할 예정이다.
급격한 인구 증가와 도시 성장에 따른 문화예술 수요에 대응하고, 수도권 서남부를 대표하는 공공미술관을 조성하기 위해 국제지명 설계공모 방식을 도입했다.
정명근 화성특례시장은 "세계적인 건축 거장이 참여한 이번 설계 공모는 화성특례시가 글로벌 문화도시로 도약하는 중요한 이정표"라며 "화성시립미술관을 시민의 일상 속에서 예술을 경험하는 공간이자, 건축물 그 자체로 예술적 가치를 지닌 대한민국 대표 문화 랜드마크로 조성해 나가겠다"고 말했다.
