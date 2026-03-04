李在明结束东盟国家巡访 加强与新加坡和菲律宾战略产业合作

纽斯频通讯社首尔3月4日电 韩国总统李在明4日结束对东盟国家新加坡和菲律宾的访问回国。在中东局势紧张的背景下，李在明此访扩大与东盟国家友好交流，并在军工、核电、人工智能（AI）等主要尖端产业加强合作。

图为当地时间2日，韩国总统李在明（左）与新加坡总理黄循财在新加坡外交部举行联合记者会并握手留念。【图片=KTV截图】

李在明当天上午前往马尼拉英雄公墓内的韩国战争参战纪念碑献花并会仍见健在的参战老兵及其后人。下午，他将出席韩菲商务论坛，鼓励两国企业家并与当地侨民共进午餐座谈会。

李在明东盟之行最引人注目是进一步加强了在军工、核电以及人工智能等未来产业领域的合作。

李在明首先对新加坡进行国事访问，于当地时间2日在新加坡外交部与新加坡总理黄循财举行首脑会谈并交换了启动自贸协定（FTA）升级谈判的联合声明。声明内容包括在供应链、绿色经济、贸易便利化、航空维修（MRO）等四个领域推进经贸合作升级。

李在明在首脑会谈后的联合记者会上表示："两国决定对今年迎来生效20周年的自贸协定进行升级，使其充分反映贸易与经济安全环境的变化及技术发展。"

新加坡是韩国在东盟首个签署自贸协定的国家，两国自贸协定于2006年生效，今年迎来20周年。

李在明还签署5份谅解备忘录，以加强在科学技术、公共安全领域人工智能、知识产权、环境卫星共同利用以及小型模块化反应堆等领域的合作。

图为当地时间3日，韩国总统李在明（左）在马尼拉同菲律宾总统马科斯举行首脑会谈并合影留念。【图片=KTV截图】

李在明随后于3日前往菲律宾，在马尼拉与菲律宾总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯举行首脑会谈。以此次首脑会谈为契机，韩国与菲律宾政府共签署10份谅解备忘录，包括数字合作，技术、数字与创新发展合作，特定军工物资采购执行协议，深化知识产权合作等。

此外，在出访最后一天举行的商务论坛上，还将追加签署7份涉及造船、核电、关键矿产等领域的民间谅解备忘录。

李在明此次东盟之行的意义在于中东局势不确定性加剧的情况下，与今年东盟轮值主席国菲律宾及明年轮值主席国新加坡在军工、核电、关键矿产等战略领域加强合作。

由于中东紧张局势升级导致霍尔木兹海峡封锁等能源供应问题加剧，增强与东盟核心国家的合作有助于韩国确保"能源替代通道"。

李在明还分别与新加坡和菲律宾首脑讨论了中东局势，并共同发出了希望中东早日恢复稳定的信息。

专家认为，在全球不确定性升高背景下，韩国按既定外交与经济节奏推进东盟巡访具有重要意义，与大力投资AI的新加坡形成国家级AI网络更是一项重大成果，AI联盟的成立也将带来经济效应。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社