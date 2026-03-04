대구오페라하우스, 로맨틱 발레의 걸작 '지젤' 공연

오페라 넘어 클래식 발레까지, 다양한 문화예술 향유 기회 확대
[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구문화예술진흥원 대구오페라하우스는 예술경영지원센터가 주최하는 '2026 공연예술 지역유통 지원사업'의 일환으로 낭만주의 발레의 정수를 담은 '지젤'을 오는 7일 오후 3시 대구오페라하우스 대극장 무대에서 선보인다고 4일 밝혔다.
올해 대구오페라하우스는 문화체육관광부가 후원하고, 예술경영지원센터가 주최하는 '2026 공연예술 지역유통 지원사업'에 선정되어, 오페라를 넘어 클래식 발레 공연으로 관객을 찾는다. 이번 공연은 우수 공연 콘텐츠로 선정된 발레STP협동조합 제작의 '지젤'로 낭만주의 발레의 정수를 보여준다.
'지젤'은 1841년 초연 이후 전 세계적으로 가장 사랑받아 온 로맨틱 발레의 대표작이다. 순수한 시골 소녀 지젤과 귀족 알브레히트의 비극적 사랑을 중심으로, 배신과 광기, 죽음 그리고 용서를 섬세하게 그려낸다. 특히, 2막에 등장하는 윌리(Wili)들의 군무에서 하얀 튀튀가 만들어내는 신비로운 장면은 '백색 발레'의 상징적 미학을 완성하며, 클래식 발레의 아름다움을 집약적으로 보여준다.
한편, 이번 공연은 민간 발레단 협업을 바탕으로 제작된 작품으로 의미가 깊다. 서울발레시어터, SEO(서)발레단, 와이즈발레단, 김옥련발레단, 정형일 Ballet Creative, 댄스시어터 샤하르, 윤별발레컴퍼니 등 7개 민간 발레단이 2012년부터 '발레STP협동조합'의 이름으로 공연 제작, 교육 프로그램, 지역 연계 문화행사 등 다양하게 협업하며 발레의 대중화와 지속 가능한 예술 생태계를 조성하고자 노력해 온 결실이다.
