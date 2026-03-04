부안군, 격포 관광개발 인허가 완료…본격 공사 돌입

체류형 관광거점 전환...지역경제 활성화 기대
[부안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 부안군이 대표 민자유치 사업인 격포 대규모 관광개발의 모든 인허가 절차를 마치고 이달부터 본격적인 조성 공사에 착수한다고 4일 밝혔다.
이번 사업은 변산면 마포리 일원에 총사업비 1221억 원을 투입해 18홀 규모 골프장과 67실 규모 관광호텔을 조성하는 프로젝트로, 전액 민간자본으로 추진된다. 2020년 9월 민간사업자 모집 공고를 시작으로 본격화됐다.
군은 2024년 4월 전략환경영향평가 협의를 완료한 데 이어, 6월 공동위원회 심의와 8월 변산지구 관광휴양형 지구단위계획 결정·고시를 마쳤다.
2025년 4월에는 지구단위계획 변경 고시로 사업 계획을 구체화했고, 7월 관광숙박업(관광호텔업) 사업계획 승인을 받았다.
이어 올해 1월 환경영향평가 협의를 마무리하고 2월 골프장 조성을 위한 체육시설업 사업계획 승인까지 완료하면서 모든 인허가 절차를 끝냈다.
군은 이번 사업이 단순 시설 조성을 넘어 관광 패러다임 전환의 계기가 될 것으로 기대하고 있다. 숙박과 레저, 휴양이 결합된 복합 관광 인프라를 구축해 '체류형 관광거점'으로 도약한다는 구상이다.
특히 서해 해양 경관을 활용한 골프장은 바다와 노을을 조망할 수 있는 차별화된 입지로 조성될 예정이며, 관광호텔과 연계한 프리미엄 관광단지로 자리매김할 전망이다.
권익현 부안군수는 "격포 관광개발은 지역경제에 활력을 불어넣을 미래 성장동력"이라며 "생활인구 확대와 일자리 창출로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com