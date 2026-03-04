중앙대 중홍회, 창립 10주년에 모교 후배 위해 발전기금 전달

여러 분야 동문 200여 명 참여해 교류 이어와
[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 중앙대학교는 동문모임 중홍회가 창립 10주년을 맞아 모교 후배들을 위한 발전기금을 전달했다고 4일 밝혔다.
중홍회는 지난달 26일 서울 동작구 중앙대 R&D센터 11층 유니버시티클럽에서 10주년 기념식과 신년회를 열고 모교 발전을 위한 기금 전달식을 진행했다. 이날 행사에서는 중홍회 양창훈, 김종운 고문에게 감사패도 수여됐다.
홍준의 중홍회장은 "그간 중홍회가 10주년이라는 긴 시간 이어져 올 수 있도록 물심양면으로 도움을 주신 두 고문 선배님께 진심으로 감사드린다"며 양창훈·김종운 동문에게 감사패를 전달했다.
또 "모교와 후배들을 생각하면서 동문들의 마음을 모았다"며 "발전기금 기부에 동참해 준 모든 분들에게 진심으로 감사드린다. 많지 않은 금액이지만 모교 발전에 조금이나마 도움이 됐으면 좋겠다"고 말했다.
박세현 중앙대 총장은 "홍보 및 기자 동문을 중심으로 시작된 중홍회가 어느덧 10주년을 맞이한 것에 대해 진심으로 축하한다"며 "한마음 한뜻으로 모교에 발전기금을 기부해 준 것에 더없는 감사를 드린다. 앞으로 우리 대학이 동문들의 든든한 울타리로서 더욱 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 감사 인사를 전했다.
중홍회는 중앙대학교 홍보 및 언론·기자 동문을 중심으로 출범한 동문 모임으로 기업·법조계·시민단체 등 다양한 분야에서 활동하는 약 200여 명의 동문이 함께하고 있다. 동문 간 네트워크 강화와 모교 발전 지원을 목표로 교류와 협력 활동을 이어오고 있으며 올해로 창립 10주년을 맞았다.
