[6·3 지선 주자] 이동현 서울 중구청장 예비후보 "주민 삶 변화"…'바로캠프' 출범

조미정 비서실장 합류로 소통 강화
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구청장에 도전하는 더불어민주당 이동현 예비후보가 4일 선거캠프의 공식 명칭을 '이동현의 바로캠프'로 확정하고, 조미정 중구의원을 비서실장으로 임명하며 본격적인 선거 체제에 들어갔다.
'바로캠프'라는 명칭은 무너진 구정을 바로잡고, 주민의 삶을 즉각 변화시키겠다는 철학을 담고 있다. 이동현 예비후보는 "이동현이 중구를 '바로' 세우겠습니다", "이동현은 말이 아닌 '바로' 행동합니다", "이동현은 구민 목소리에 '바로' 응답합니다"라는 슬로건을 내걸고 구민이 체감할 수 있는 실천적 행정을 약속했다.
이 예비후보에 따르면 이번 캠프 명칭은 현 김길성 중구청장 체제의 무능과 태만을 '바로잡겠다'는 목표와 중구 혁신의 의지를 포함하고 있다. 그는 지난달 23일 출마 선언에서 김 구청장 체제를 '중구의 잃어버린 4년'으로 규정하며 비판의 목소리를 높인 바 있다.
'이동현의 바로캠프' 비서실장으로는 조미정 중구의원이 합류했다. 조 비서실장은 지역사회에 대한 깊은 이해와 의정활동 경험을 갖춘 인사로, 구민과의 소통역량을 강화할 것으로 기대된다. 이 예비후보는 "그동안 강조해온 '주민중심', '체감행정'을 현장에서 구현하는 데 큰 시너지를 낼 수 있을 것"이라고 말했다.
이 예비후보는 약수역에서 아침 인사를 비롯한 현장 소통 행보를 이어가며 본격적인 선거운동에 돌입했다.
그는 "지금 중구는 답습과 보여주기식 행정에 머물러 있어 변화를 위한 새로운 리더십이 시급하다"며 "바로캠프는 6.3 지방선거일까지 중구의 변화를 열망하는 구민들과 발맞춰 뛰며 반드시 승리 하겠다"고 포부를 밝혔다.
