관악S밸리, MWC 2026서 '글로벌 공략' 눈에 띄네

[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울 관악구(구청장 박준희)가 세계 최대 이동통신 전시회인 'MWC(Mobile World Congress) 2026'에 참가해 글로벌 무대에서 '관악S밸리' 스타트업들의 독보적인 기술력을 선보이고 있다.
구는 관악중소벤처진흥원과 함께 지난달 23일부터 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 'MWC 2026'에 관내 유망 기업 3개사의 전시 참가를 지원하며, 관내 기업들의 글로벌 시장 판로 개척과 실질적인 해외 네트워크를 구축을 지원하고 있다.
이번 MWC 2026에 참여한 관악S밸리 대표 기업은 ▲나노브리지(나노탄소복합소재 기반 고효율 냉각수 및 투명 방염필름 개발) ▲투피트(인공지능 기반 자동 설계 최적화 소프트웨어 개발) ▲플래닝고(웹 기반 B2B 제조·유통용 3D CPQ 솔루션) 등 총 3개사다.
이들 기업은 각 사의 핵심 기술과 서비스를 무기로 현지 참관객 및 글로벌 기업 관계자들의 발길을 사로잡고 있다. 특히, 유럽 지역 ICT 관계자 및 기술 파트너들과 실시간으로 소통하며 해외 시장의 반응을 직접 확인하고, 실질적인 협력 가능성을 모색하는 등 글로벌 네트워크 확장에 총력을 기울이고 있다.
나노브리지 김은지 대표는 "MWC 부스에 방문하는 다양한 국가의 참관객과 직접 소통하며 우리 기술에 대한 글로벌 시장의 뜨거운 반응을 체감하고 있다"며 "관악구와 진흥원의 체계적인 현장 지원 덕분에 안정적으로 활동에 전념하며 글로벌 확장에 대한 강한 자신감을 얻고 있다"고 현장의 분위기를 전했다.
구는 이번 MWC와 지난 CES 등 국제 박람회 참가 성과를 토대로 글로벌 산업 트렌드를 정밀하게 분석하고, 이를 향후 관악S밸리 지원 정책 고도화에 적극 반영할 계획이다.
박준희 관악구청장은 "현재 진행 중인 MWC 2026 현장에서 우리 관악S밸리 기업들을 향한 글로벌 참관객들의 높은 관심과 호응을 전해 듣고 있다"며 "앞으로도 우리 유망 기업들이 세계 시장의 중심에 우뚝 설 수 있도록 국제 박람회 참가 등 글로벌 진출을 위한 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
