전주교육지원청, '학교 즉각 지원체계' 가동

맞춤형 지원 강화 및 청렴기반 행정혁신 연계
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 전주교육지원청이 3월 신학기를 맞아 학교 현장을 선제적으로 지원하는 '학교 즉각 지원체계'를 운영한다고 4일 밝혔다.
이번 정책은 학교가 교육활동에 전념할 수 있도록 교육지원청이 행정 지원을 신속히 제공하는 데 초점을 맞췄다.
'학교 곁으로, 더 빠르게·더 가까이 전주교육'을 슬로건으로 △학교 요청 즉각 대응 △24시간 이내 현장 방문 △분야별 맞춤 지원 △민원 신속 처리 체계를 구축한다.
긴급 사안 발생 시 담당 부서가 직접 학교를 찾아 24시간 이내 현장 지원을 원칙으로 운영한다.
교무학사, 재정·계약, 시설 관리, 안전 및 교육환경 개선 등 분야별 전문 지원을 강화하고, 복합 사안은 원포인트 대응팀을 구성해 부서 간 협업으로 통합 지원한다.
각종 민원과 현장 애로사항도 단순 행정 처리에 그치지 않고 현장 중심 해결 방식으로 접근해 학교 부담을 실질적으로 줄일 계획이다.
또한 청렴 기반 행정혁신과 연계해 '청렴 동행 지원' 원칙을 적용, 적극 지원하되 기준과 절차는 엄격히 준수한다는 방침이다.
채선영 교육장은 "교육청은 학교를 관리하는 기관이 아닌 지원 기관"이라며 "도움 요청 이전에 먼저 움직이는 적극행정으로 현장이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com