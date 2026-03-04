강진군, 쌀귀리 활용 '건강밥상' 26종 개발

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 강진군이 지역 대표 농산물인 쌀귀리를 활용한 '건강밥상' 레시피 26종 개발을 마치고 본격 확산에 나선다고 4일 밝혔다.
강진군은 2025년 7월부터 관내 일반음식점과 푸소(FU-SO) 농가를 대상으로 수요조사를 진행해 참여 의지와 운영 역량을 갖춘 시범운영업체 10곳을 선정했다.
선정 업체는 ▲은행나무 ▲돌담한정식 ▲대통령밥상 ▲㈜다강 ▲병영연탄불고기 ▲꽃뜰 ▲동백골한옥 ▲온새미로 ▲숙이네민박 ▲강진산들농원 등이다.
군은 쌀귀리의 고단백·저지방·식이섬유 등 영양적 장점을 살려 ▲쌀귀리 샐러드 ▲쌀귀리 단호박식혜 ▲쌀귀리 단호박죽 ▲쌀귀리 톳밥 등 실용적 레시피를 개발했다. 한식 상차림은 물론 관광객·체험객을 위한 메뉴도 포함해 상품성과 활용도를 높였다.
군은 이번 레시피를 시범업체에 보급하고 '쌀귀리 건강밥상'을 지역 대표 특화 먹거리로 육성할 계획이다. 쌀귀리의 활용 범위를 넓히는 한편, 지역 농가 소득 증대와 농산물 경쟁력 강화에도 힘을 쏟는다는 구상이다.
강진군 관계자는 "쌀귀리는 영양이 풍부한 유망 작물"이라며 "지속적인 상품 개발과 지역 농가 협력을 통해 전국적으로 브랜드 가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com