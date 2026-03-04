부산시 '동백패스‑K패스' 연계 개편…대중교통 무제한 이용제 도입

가입자 80만, 대중교통 전환 성과
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 국토교통부 대도시권광역교통위원회(대광위)와 협력해 동백패스와 정부의 'K‑패스(모두의 카드)'를 연계 개편, 오는 4월부터 월 4만5000원으로 부산 대중교통을 무제한 이용할 수 있도록 제도를 개선한다고 4일 밝혔다.
시는 올해 1월부터 시행된 정부의 '모두의 카드' 사업을 기존 부산형 대중교통비 환급제인 동백패스와 연계해 이용자 부담을 줄이고 환급 한도를 없애는 방향으로 개편한다고 4일 밝혔다.
'모두의 카드'는 월 5만5천원 이상 대중교통을 이용할 경우 초과금액 전액을 환급하는 정부 지원제다. 동백패스는 월 4만5000원 초과분을 최대 4만5000원 한도로 돌려주는 부산형 제도다. 두 제도를 함께 이용하면 부산에서는 월 4만5천원을 초과한 대중교통 이용금액을 전액 환급받을 수 있다.
동백패스는 2023년 8월 전국 최초로 도입된 이후 청소년용(2024년 7월)과 모바일형(2025년 7월)으로 서비스를 확대한 바 있다.
2026년 1월 말 기준 가입자는 81만3298명으로, 지난해 부산연구원 시민조사에서 이용자의 93%가 만족한다고 응답했다. 승용차 이용에서 대중교통으로의 전환 효과도 나타나는 등 교통정책 성과를 거두고 있다.
시는 현재 정부와의 제도 연계 협의를 마치고 시스템 개발을 진행 중이다. 연계 시스템이 4월 완성되면 기존 동백패스 이용자는 별도의 신규 발급 없이 기존 카드를 그대로 사용할 수 있다.
동백패스와 K‑패스에 동시 가입하면 이용내역에 따라 자동으로 환급이 적용된다. K‑패스는 국비 50%가 투입되는 사업으로, 이번 연계로 시 재정 부담도 완화될 전망이다.
시는 제도 변경을 앞두고 이날 오전 서면교차로와 도시철도 서면역, 시청역 일대에서 홍보 캠페인을 펼친다. 박형준 시장과 시 관계자 100여 명이 참여해 시민들에게 제도 내용을 안내하고, 행사 이후 지하철을 이용해 시청으로 출근했다. 시는 온라인과 오프라인 홍보를 병행해 시민들의 이해와 참여를 높인다는 계획이다.
박형준 시장은 "동백패스가 부산의 대표 교통정책으로 자리 잡으며 가입자 80만 명을 돌파했다"며 "연계 개편으로 시민 혜택을 넓히고 시 재정 부담을 줄이는 정책으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다. 이어 "가입자 100만 명 달성을 목표로 적극적인 제도 홍보를 이어가겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com