전북자치도, '지역건설산업 활성화' 본격 추진

민간 참여 유도 및 지역업체 경쟁력 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 지역 건설업계의 수주 기반 확대를 위한 종합 지원책을 내놓았다.
도는 저성장과 고금리·고비용 여건 속에서 어려움을 겪는 지역업체의 경쟁력 강화를 위해 '2026년 지역건설산업 활성화 계획'을 수립해 추진한다고 4일 밝혔다.
이번 계획은 지역업체 수주 확대를 통한 지역경제 활성화를 목표로 ▲활력 기반 조성 ▲보호·우대제도 확대 ▲수주 지원 및 민·관 상생협력 ▲경쟁력 강화 등 4대 전략을 중심으로 마련됐다.
공공·민간 건설시장 전반에서 도내 업체 참여 비중을 높이는 데 정책 역량을 집중한다.
도는 상반기 중 공공 건설공사 물량의 65% 이상인 3조142억 원을 집중 발주·집행하고, 100억 원 이상 대형 공사 61건(3조5047억 원)에 대해 분기별 참여 현황을 관리해 지역업체 수주 확대를 유도할 방침이다.
대형 신규 사업장에는 지역 건설업체 협력업체 등록을 지원하고, 지역 자재와 인력 사용을 확대해 현장 중심 지원을 강화한다.
제도 개선도 병행한다. 새만금 사업지역에서 도내 건설엔지니어링업체 참여를 넓히기 위해 새만금사업법 시행령 개정을 추진, 토목감리와 건설사업관리 분야를 지역기업 우대 대상에 포함할 계획이다.
민간공사 하도급대금 지급보증서 발급 수수료 지원을 위한 조례 개정도 추진해 경영 부담을 완화한다.
시·군 단위 기반도 강화한다. 관련 조례 운영 실태를 점검하고 분할발주 제도를 정비하는 한편, 활성화 우수 시·군 인센티브를 1000만 원에서 2000만 원으로 확대해 성과 중심 관리체계를 확립할 예정이다.
민간 분야 참여 확대도 유도한다. 투자기업이 공장 신축 시 지역건설업체를 참여시키면 투자보조금을 최대 5% 추가 가산하고, 도시지역 공동주택 건설 시 지역업체·자재·장비 활용 실적에 따라 용적률을 최대 20%까지 인센티브로 제공한다.
도는 공공 중심 지원을 민간 영역까지 확장해 지역 건설산업의 선순환 구조를 구축한다는 구상이다.
최정일 전북자치도 건설교통국장은 "지역업체 참여 기반을 강화해 지속가능한 건설산업 생태계를 조성하고 지역경제에 활력을 더하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com