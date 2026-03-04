행안부, 'BTS 컴백행사' 등 봄철축제 안전강화...대책회의 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부는 4일 김광용 재난안전관리본부장 주재로 '봄철 축제·행사 다중운집인파 안전관리 관계기관 대책회의'를 열고, 봄철 지역축제 안전관리 대책을 점검했다고 밝혔다.
이날 회의에는 행안부를 비롯해 교육부·문화체육관광부·국토교통부, 경찰청·소방청, 전국 17개 시·도 및 재난관리책임기관 관계자들이 참석했다.
봄철 개화 시기를 맞아 전국에서 대규모 축제와 행사가 잇따라 예정됨에 따라 관계기관이 수립한 인파 및 행사장 안전관리 대책을 사전 점검하기 위해 마련됐다.
행안부는 3월 13일부터 5월 31일까지를 '봄철 지역축제 특별대책기간'으로 지정해 안전관리를 한층 강화한다. 이 기간 전국에서 열리는 봄철 축제 715건 가운데 안전사고 우려가 높거나 대규모 인파가 일시에 몰릴 수 있는 41건을 중점관리 대상으로 선정해 중앙·지방 합동관리에 나선다.
중점관리 대상에는 BTS 컴백 행사, 여의도 봄꽃축제, 진해군항제 등이 포함됐다. 해당 축제는 분야별 전문가와 함께 합동점검을 실시하고, 구조·구급 체계, 노약자 안전, 시설물 및 교통 안전 등 전 분야에 걸쳐 촘촘한 안전대책을 시행할 계획이다.
교육부는 많은 인파가 예상되는 대학축제를 중심으로 안전관리계획 수립 여부와 사전 안전점검 실시 여부를 중점 확인한다. 특히 순간 최대 1만 명 이상이 모이는 축제에 대해서는 교육부 차원의 별도 안전점검을 실시한다.
문화체육관광부는 공연·마라톤 등 주요 행사에 대해 안전관리 자문과 시설물 관리 실태 점검을 강화하고, 국토교통부는 축제·행사로 인파 밀집이 예상되는 철도·지하철역을 중심으로 역사 내 혼잡상황 모니터링, 안전요원 배치, 인파 통제 등 관리를 강화한다.
김광용 재난안전관리본부장은 "현장 긴급상황에 신속히 대응할 수 있도록 지방정부 부단체장을 중심으로 경찰·소방 등 관계기관 간 협력체계를 구축해 달라"고 당부했다. 특히 산림 인접 지역에서 열리는 축제·행사의 경우 화기 사용에 각별히 주의해 줄 것을 강조했다.
김 본부장은 "국민께서 봄철 각종 축제와 행사를 안전하게 즐기실 수 있도록 관계기관과 함께 현장 안전관리에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.
