故이건희컬렉션 국외순회전 '한국의 국보', 미국 시카고박물관서 개최

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국립현대미술관과 국립중앙박물관은 고(故) 이건희컬렉션 국외순회전의 두 번째 전시 '한국의 국보: 한국미술 2000년'을 미국 시카고박물관에서 개최한다고 4일 밝혔다.

오는 7일 개막하는 이번 전시에는 국립현대미술관이 소장한 김환기, 박수근, 장욱진 등 한국 근현대미술 명작 13점을 비롯하여 국립중앙박물관이 소장한 국보 7건과 보물 15건 등 총 140건 257점의 작품이 출품된다.

고 이건희 회장 기증 작품 국외순회전은 작년 11월, 미국 워싱턴 D.C.의 스미스소니언재단 산하 국립아시아예술박물관에서 특별전 '한국의 보물: 모으고, 아끼고, 나누다'의 개최로 첫 여정을 시작했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 이중섭의 '황소'. [사진=국립현대미술관] 2026.03.04 alice09@newspim.com

이 전시는 미국 연방정부의 일시 업무 정지로 인해 예정보다 일주일 늦게 개막하는 우여곡절에도 불구하고, 국립아시아예술박물관의 지난 5년 동안 특별전 최다 관람객 수인 8만여 명을 기록하며 성황리에 종료했다.

여세를 몰아 미국 내 가장 영향력 있는 박물관 중 하나로 꼽히는 시카고박물관에서 3월 7일부터 7월 5일까지 다음 여정을 이어간다.

시카고박물관은 미국 3대 박물관으로 지금은 1893년 시카고 만국박람회를 위해 건립되었던 건물에 위치하고 있다.

시카고 박람회는 1882년 조미수호통상조약을 체결한 이후, 조선이 처음으로 국제 사회에 우리의 역사와 문화를 알리기 위해 전시를 개최한 곳이기도 하다.

안타깝게도 당시 아시아의 낯선 나라에 관심을 기울이는 이들은 많지 않았다. 그러나 그로부터 130여 년이 지나 한국의 역사와 문화를 알리기 위한 전시가 같은 자리에서 다시 열리게 된 지금, 상황은 많이 달라졌다.

시카고박물관은 2009년 세계적인 건축가 렌조 피아노의 설계로 모던 윙을 증축하였는데 이번 특별전은 바로 이 '모던 윙' 1층 특별전시실에서 개최하는 최초의 아시아 미술 특별전으로서 각별한 의미를 가진다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 장욱진의 '나룻배'. [사진=국립현대미술관] 2026.03.04 alice09@newspim.com

한국의 문화유산이 더 이상 아시아의 낯선 유물이 아니라, 전 세계인이 사랑하는 K컬처의 뿌리이자 원류임을 보여주기 때문이다.

이번 전시는 전통과 현대를 아우르며 한국미술의 이천 년을 망라하는 문화유산 총 140건 257점이 출품된다.

국립현대미술관 이건희컬렉션으로는 격동의 20세기 한국 역사를 반영하는 근현대 걸작 13점을 선보인다.

첫 번째 순회전에서 선보인 김환기 '산울림 19-Ⅱ-73#307'(1973)과 백남순 '낙원'(1936년) 외에 11점이 새롭게 엄선되었다.

특히 이건희컬렉션의 가장 대표작으로 손꼽히는 이중섭 '황소'(1950년대)와 '가족과 첫눈'(1950년대), 박수근 '절구질하는 여인'(1957), 장욱진 '나룻배'(1951)를 포함하여, 한국 근대의 삶과 사람들을 담은 김은호 '간성'(1927), 박래현 '피리'(1956), 이종우 '우인상'(1926)과 전통의 근대적 변용을 담아낸 이응노 '군상'(1988), 그리고 강렬한 필치가 돋보이는 김기창 '군마'(1955) 등의 명작들이 시카고 관객들을 만난다.



국립중앙박물관에서 출품되는 정선의 '인왕제색도'와 김홍도의 '추성부도', '천·지·현·황이 새겨진 백자 사발'과 삼국시대 금동불, 고려시대 '천수관음보살도', 조선전기 '석보상절' 등 22건은 한국 문화의 깊이와 다양성을 보여주는 국보 또는 보물이다.

[서울=뉴스핌] 황준선 기자 = 겸재 정선의 '인왕제색도'. hwang@newspim.com

한때 개인의 소장품이자 보물이었던 이들 문화유산은 2021년 고 이건희 회장 유족의 국가 기증으로 인해 대한민국 국민 모두의 보물이 되었다.

전시 제목인 '한국의 국보'는 단순히 국가 지정문화유산으로서 '국보'를 가리키는 것이 아니라 우리 모두의 보물로서 '나라의 보물'을 의미한다.

전시는 2000년 동안 이어져 온 한국미술의 정수를 고르게 아우르며, 이를 공공과 향유하고자 한 숭고한 기증의 의미를 살피게 한다.

이번 전시와 연계하여 김성희 국립현대미술관장의 특별 강연도 마련된다. 3월 6일 시카고박물관 풀러톤 홀에서 이번 전시를 준비한 지연수 큐레이터와 한국미술의 사상, 가치, 전통을 조명한다.

김성희 국립현대미술관장은 "이번 전시는 한국미술의 독창성과 탁월성을 총체적으로 선보일 것"이라며 "워싱턴 D.C.에 이어 시카고에서의 전시가 한국미술의 아름다움을 세계인과 함께 나누는 기회가 되기를 바란다"고 밝혔다.

7월 5일 폐막 후, 전시는 대서양을 건너 영국 런던의 영국박물관으로 이동하여 10월 1일부터 2027년 1월 31일까지 개최될 예정이다.

alice09@newspim.com