영동군 50만원 지원금, 음식점·마트서 120억원 풀려

[영동=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 영동군이 군민에게 지급한 민생안정지원금이 음식점과 생필품 업종을 중심으로 지역 소비를 활성화하며 지역경제에 활력을 불어넣고 있는 것으로 나타났다.
군은 지난 1월 26일부터 2월 27일까지 이어진 신청 기간 동안 전체 대상자의 98.7%에 해당하는 4만2402명에게 민생안정지원금을 지급했다.
이번 지원금은 군민 1인당 50만 원씩, 총 212억 원 규모로 이 중 56.6%인 약 120억 원이 신청 기간 내 집중적으로 사용된 것으로 조사됐다.
사용 내역을 분석한 결과 업종별로는 한식 업종이 14억 원(11.7%)으로 가장 많았다.
중식·일식·양식·패스트푸드 등을 포함한 음식점 업종 전체 소비액은 22억 원으로 전체의 19%를 차지했다.
이어 마트·편의점 13억7000만 원(11.5%), 주유소 13억4000만 원(11.2%), 정육점 및 농축산물 판매점 11억 원(9.2%) 순으로 집계돼 생필품과 식자재 등 생활밀착형 업종에 소비가 쏠린 것으로 분석됐다.
특히 설 연휴 전후로 전체 사용액의 절반가량인 50억 원이 집중 소비되면서 명절 특수와 맞물려 전통시장과 소상공인 매출 증가에 긍정적인 효과를 가져온 것으로 보인다.
군 관계자는 "민생안정지원금이 단기적인 소비 촉진에 그치지 않고 신규 고객 유입과 매출 증가로 이어져 지역경제의 자생력을 높이는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
