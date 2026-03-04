서울시-FC서울, 다문화 가정 아동 92명 대상 축구교실 모집

홈경기 관람…내외국인 아동 화합·성장 지원
[서울=뉴스핌] 이진용 기자= 서울시는 FC서울과 협력해 다문화가정 아동을 위한 'FC서울과 함께하는 다문화 축구교실' 참가자를 모집한다고 4일 밝혔다. 이번 교실은 서울에 거주하는 다문화 및 외국인 가정의 만 5세에서 12세 어린이 92명을 대상으로 한다.
축구교실은 4월부터 11월까지 약 8개월간 주 1회 진행되며, 상암 월드컵 보조구장 등 10개 구장에서 실시된다. 수업 참여 아동은 FC서울의 홈경기를 관람하는 특별 활동도 제공 받을 예정이다.
서울시는 2013년부터 다문화 축구교실을 운영해왔으며, 지금까지 2500여 명의 어린이들이 프로그램에 참여해 체력 증진과 사회 적응 능력을 향상시켜왔다. 이번 사업은 남촌재단과 여러 GS그룹 계열사들이 후원하면서 진행되고 있다.
참가 신청은 3월 4일부터 18일까지 진행되며, 아동은 전 과정 무료로 수업에 참여할 수 있다. 서울시는 필요한 증빙서류를 제출한 후 선정된 아동에게 개별 연락을 통해 세부 일정을 안내할 예정이다.
박은숙 서울시 다문화담당관은 "다문화가정 어린이들이 스포츠 활동을 통해 건강한 성장을 이루고, 내국인 또래와의 교류를 통해 사회적 자존감과 공동체 의식을 높일 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
