[씨네톡] 미친 영화 아닙니다, 슬픈 영화입니다 '브라이드!'

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '브라이드!'가 숱하게 리메이크됐던 고전 '프랑켄슈타인'의 철학적 고찰과 여성 해방과 혁명의 메시지를 담은 다크펑크무비로 한국 관객들을 찾는다.
4일 개봉을 앞둔 '브라이드!'가 언론배급시사를 통해 공개됐다. 크리스찬 베일과 제시 버클리가 주연을 맡고, 프랑켄슈타인의 신부라는 파격적인 설정으로 전 세계 영화팬들의 기대를 모은 화제작이다. 소생과 존재의 의미, 정체성의 탐구, 부조리까지 이어지는 깊이있는 이야기가 충격적이기 그지없는 비주얼마저 '순한 맛'으로 만든다.
'브라이드!'는 1930년대 미국, 고독한 '프랑켄슈타인(크리스찬 베일)'의 요청으로 되살아난 '브라이드(제시 버클리)'가 그와 함께 세상의 모든 틀을 깨부수며 파격적인 사랑의 질주를 펼치는 이야기를 그린 영화다. 존재적 외로움에 몸부림치는 창조물과 그를 위한 신부를 다시 소생시킨다는, 미치광이 같은 발상은 어쩐지 깊은 슬픔으로 수렴한다.
프랑켄슈타인 박사의 창조물, 프랑켄슈타인 역의 크리스찬 베일은 한 눈에도 기괴한 비주얼로 객석을 제압한다. 그의 외형과 말투, 행동만으로 극장엔 있지도 않은 악취가 느껴지는 듯하다. 그럼에도 내면은 지독히 인간적이다. 관계를 갈망하고, 마치 영화로 연애를 배운 듯한 순간은 무력하기 그지없는 연민을 안긴다. 바란 적 없었던 삶이 이어지고 별 수 없이 다른 존재와 소통과 교감을 원하는 그를 보며 자연스레 인간 그 자체의 모습을 발견한다.
제시 버클리 충격과 파격이란 말이 모자랄 정도의 신들린 듯한 연기로 스크린을 압도한다. 역시 자신의 의지가 아니었던 두 번째 삶, 소생은 말 그대로 예측불가한 존재를 세상에 내보낸다. 할리우드의 숱한 남자 배우들조차, 크리스찬 베일마저 탐낼 만한, 가장 영화적인 캐릭터를 빚어냈다고 해도 과언이 아니다.
극 초반 이 작품은 프랑켄슈타인의 신부라는 설정을 통해 죽음과 소생, 두 번째 삶과 정체성의 혼란을 집중적으로 다룬다. 죽은 사람을 살려낸다는 그로테스크함은 차치하고, '소생'은 세상에 없던 존재에게 생명을 불어넣는다는 점에서 탄생과 대동소이하다. 두 번째 삶을 위한 소생이든, 부모가 만든 첫 번째 탄생이든 혼란은 필연적이다.
프랭크(크리스찬 베일)의 요청으로 페넬로페(제시 버클러)를 만든 이도, 만들어진 이도 이 존재가 과연 무엇인지, 누구인지 분간을 하기 어렵다. 하물며 낳은 부모 역시 자식이 누구인지 모른다. 그저 세계와 충돌하며 알아갈 뿐이다. 모두가 잊은 듯 살지만 당연한 이치를 뒤틀린 세계관을 통해 에피파니(번개처럼 떠오르는 깨달음)를 선사한다. 왜 그토록 많은 영화 감독, 작가들이 '프랑켄슈타인'의 설정과 소재에 천착하는지 그 이유를 알 수 있다.
깊이있는 존재적 통찰에 이어, 이 영화는 괴물로 다시 태어난 여성 살해 목격자이자 피해자의 궤적을 따라간다. 전생의 기억은 가물하지만, 부조리의 잔상만은 또렷하다. 인간 세상에 속할 수 없는 괴물들이 광란의 질주를 할 수밖에 없는 이유다.
영화 말미, 참혹한 여성살해 피해자들과 침묵의 목격자들에게 영감을 안겨주는 브라이드의 존재감은 소소한 카타르시스를 안겨준다. 동시에 영화가 끝나는 마지막 신까지 과연 어떻게 될까 하는 궁금증을 계속해서 자극하는 탁월한 작품이다. 존재에 대한 깊은 통찰과 부조리, 해방과 혁명의 감정을 불러일으키는 '시네마' 그 자체다.
jyyang@newspim.com