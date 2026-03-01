[美, 이란 공격] 李대통령 "부처, 총리 중심 비상 대응…재외국민 안전 만전"

싱가포르 국빈 방문 중 업무 지시

"중동 상황·경제 수시 보고 하라"

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 싱가포르 국빈 방문 중인 1일 "국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라"고 지시했다.

이 대통령은 이날 "중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하며 특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기할 것"이라 지시했다고 강유정 청와대 대변인이 언론 공지를 통해 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 31일 오전 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과 기념 사진을 쵤영하고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.31 photo@newspim.com

이 대통령은 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해서도 미국과 이스라엘의 이란 공격과 관련해 "국제정세가 불안하지만 국민 여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"며 "실물경제, 금융, 군사안보 등 모든 분야에서 김민석 국무총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다"고 밝혔다.

이 대통령은 "대통령실 또한 강훈식 비서실장 이하 모든 비서관들이 비상체제를 유지하며 만약에 있을 수도 있는 모든 가능성에 대비하고 있다"며 "내란조차 이겨낸 우리 대한국민이다.국민 여러분께서는 안심하시고 일상을 즐기시며 생업에 더욱 힘써 주시기 바란다"고도 했다.

