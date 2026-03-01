3.1절 연휴 마지막 날 대구·경북 눈·비…경북북동산지 최대 10cm 폭설

경북동해안·북동산지 3일까지 눈 이어지고 동해안은 높은 너울

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = '3.1절' 연휴 마지막 날인 2일 대구와 경북권 전역에 눈이나 비가 내리겠다. 특히 경북북동산지를 중심으로 많은 눈이 내리는 곳이 있겠고, 이들 지역에는 3일 오후까지 이어지겠다.

경북 동해안과 북동 산지를 제외한 나머지 대구·경북 권에는 3일 오전까지 눈·비가 이어지겠다.

'3.1절' 연휴 마지막날인 2일 대구와 경북권 전역에 눈이나 비가 내리겠다. 특히 경북북동산지를 중심으로 많은 눈이 내리는 곳이 있겠고 이들 지역에는 3일 오후까지 이어지겠다.[사진=뉴스핌DB]2026.03.01 nulcheon@newspim.com

이들 지역의 2~3일 예상 적설량은 △경북북동산지 5~10cm △경북 남서 내륙, 경북북부(북동산지 제외) 1~5cm로 관측됐다.

또 예상 강수량은 △경북 동해안 10~30mm △경북 북동 산지 5~20mm △대구·경북 내륙, 울릉도·독도는 5~10mm로 예측됐다.

기상청은 3일까지 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠고, 특히 내린 비 또는 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다며 교통안전과 보행에 유의할 것을 당부했다.

또 ▲축사 및 비닐하우스, 약한 구조물 붕괴 등 시설물 피해 유의 ▲차량 이용 시 월동 장비 준비 철저 나뭇가지 등 낙하물과 쓰러지거나 부러진 나무에 의한 피해 유의 등을 주문했다.

2~3일까지 대구·경북권에는 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 주의해야 한다.

당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 유의해야 한다.

대구와 경북의 2일 기온은 1도~10도 분포를 보이며 비교적 따뜻하겠다.

대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 6도, 경북 봉화 1도, 안동·문경 4도, 울진 5도, 포항·경주는 6도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 9도, 경북 봉화 6도, 영주·문경·울진 7도, 안동·영천·경주 9도, 포항은 10도로 관측됐다.

