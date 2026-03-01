정청래 "대전·충남 통합 무산 책임은 국민의힘...지방선거서 심판해야"

민주당, 천안서 규탄대회 개최

국민의힘 오락가락 행보 비판

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 정청래 더불어민주당 당대표가 1일 충남 천안에서 열린 '충남·대전 미래 말살하는 매향 5적 규탄대회'에서 대전·충남 통합을 반대하는 국민의힘을 강력히 비판하며 6·3 지방선거에서 심판할 것을 촉구했다.

정 당대표는 이날 오후 쉐이크쉑 천안점 앞에서 가진 모두발언에서 "대전·충남 통합하면 커집니다. 통합하면 부자가 됩니다. 통합하면 잘살게 됩니다"라며 "대전·충남 통합을 반대하는 자 누구입니까. 국민의힘 아닙니까"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표 2025.12.11 pangbin@newspim.com

그는 "대전·충남 통합을 먼저 주장해놓고 지금 통합을 반대하는 국민의힘에게 경고한다"며 "대전·충남의 발전을 원하는 대전시민, 충남도민의 꿈을 짓밟고 있는 국민의힘은 이번 6·3 지방선거에서 혹독한 심판을 면하기 어려울 것"이라고 강조했다.

정 당대표는 "대전·충남 통합이 무산되면 그 책임은 100퍼센트 국민의힘에게 있다"며 "오늘 필리버스터를 한다고 해놓고 또 필리버스터를 중단한 국민의힘은 오락가락 갈팡질팡하고 있다"고 지적했다.

이어 그는 "대전·충남 통합에 찬성했다가 반대하고, 필리버스터 했다가 또 중단하고 있는 국민의힘은 각성하고 반성하라"며 참석자들과 함께 "충남·대전 통합 무산되면 국민의힘 책임져라", "충남·대전 통합 무산되면 국민의힘 각오하라", "충남·대전 통합 무산시키려는 국민의힘 심판하자"는 구호를 외쳤다.

정 당대표는 "국민의힘이 통합에 찬성했다가 반대한다, 오락가락 갈팡질팡하고 있지만 더불어민주당은 충남도민, 대전 시민의 열망을 받아 안고 끝까지 최선을 다하겠다"며 "만약 통합이 무산되면 그것은 100퍼센트 전적으로 국민의힘에게 책임이 있다는 사실을 알아주시고 그런 세력에게 혹독한 심판을 해주실 것"이라고 말했다.

