용인시, 3·1절 맞아 독립 정신·시 승격 30주년 기념

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 이상일 용인특례시장은 1일 시청 에이스홀에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 "107년 전 선열의 만세가 우리 어린이들과 청소년들의 꿈과 희망을 키워주는 만세로 승화하길 빈다"고 말했다.

1일 시청 에이스홀에서 열린 제107주년 3.1절 기념식에 참석한 이상일 시장이 기념사를 하고 있다.[사진=용인시]

시장은 기념식에서 선열들의 독립 정신을 기리면서 "우리가 107년 전 오늘 선열들이 나라의 주권을 되찾기 위해 외쳤던 함성을 잊지 않고 그 뜻을 잘 이어받는다면 우리 용인과 대한민국은 더욱더 훌륭한 도시와 나라로 발전할 것"이라고 강조했다.

특히 이 시장은 "오늘은 용인군이 용인시로 승격한지 30주년이 되는 매우 뜻깊은 날"이라며 "용인이 지금 인구 110만 명을 넘는 훌륭한 도시로 성장한 것은 선배 세대들의 노고 덕분"이라고 감사를 표했다. 그러면서 "그동안 놀랍게 발전한 용인이 더욱 더 웅비할 수 있도록 시장이 시의 모든 공직자들과 함께 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

1일 시청 에이스홀에서 이상일 시장과 제107주년 3.1절 기념식 참석자들이 만세를 외치고 있다.[사진=용인시]

광복회 용인시지회 주관으로 열린 이날 행사에는 시장과 독립유공자 후손, 보훈단체 관계자 등 약 300명이 참석했으며, 독립유공자 유족 3명에 대한 표창 수여와 기념 영상 시청, 축하공연 등이 진행되었다.

