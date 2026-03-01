전남도, 제107주년 3·1절 기념식…"하나 된 호남, 미래로 도약"

'독립을 향한 열망, 하나 된 호남인, 지켜낸 조국' 주제

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 1일 도청 김대중강당에서 제107주년 3·1절 기념식을 열고 조국 독립을 위해 헌신한 선열의 뜻을 추모하며 하나 된 호남의 정신으로 미래 통합과 도약을 다짐했다.

'독립을 향한 열망, 하나 된 호남인, 지켜낸 조국'을 주제로 열린 이날 기념식에는 김영록 전남도지사, 독립유공자 유족, 광복회원, 보훈단체 관계자, 기관·단체장 등 900여 명이 참석했다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남도지사가 1일 전남도청 김대중강당에서 열린 '제107주년 3·1절 기념식'에서 참석자들과 삼일절 노래를 부르고 있다. [사진=전남도] 2026.03.01 ej7648@newspim.com

독립선언서 낭독은 독립유공자 후손과 3·1운동 참여학교인 목포 정명여고·영흥고 학생 대표가 함께 맡았으며 '그날의 외침, 하나 된 호남인'을 주제로 한 공연은 광주학생항일운동을 배경으로 호남인의 단결과 항일 정신을 표현했다.

도청 1층 윤선도홀에서는 한국독립운동사와 항일 예술을 조명하는 사진전과 상해임시정부청사 건립 100주년 관련 포토존이 운영됐다.

유공자 포상으로 전남운동협의회 사건으로 옥고를 치른 고 이순흠(장흥) 애국지사가 독립유공자로 추서됐으며 미서훈자 발굴 및 역사 알리기 등에 공헌한 장성필, 김완겸, 신학선 광복회원이 도지사 표창을 받아 의미를 더했다.

김 지사는 기념사에서 "3·1절은 독립을 향한 열망과 하나 된 호남의 기개, 끝내 지켜낸 조국의 역사를 기억하는 날"이라며 "선열들의 용기와 희생이 헌법의 뿌리가 됐다"고 말했다.

김영록 지사는 "전남과 광주는 천년을 함께한 한뿌리 공동체"라며 "오는 7월 전남광주통합특별시 출범을 통해 대한민국 대도약을 선도하는 대부흥의 새 시대를 열겠다"고 말했다.

그러면서 "이재명 대통령은 지난 27일 전북특별자치도에서 현대자동차그룹과 함께 9조 원의 AI 데이터센터와 로봇산업 투자 계획을 발표했다"며 "전북의 투자협약을 축하드리며, 전남·광주에도 우리나라 최고기업의 그 이상의 대규모 투자가 곧 있을 것"이라고 덧붙였다.

전남도는 올해부터 보훈 예우 강화를 위해 독립유공자 유족 의료비 지원 한도를 부부합산 100만 원에서 200만 원으로 상향하고, 해남 남도광역추모공원 임시안치소 이용 대상을 국가유공자 배우자까지 확대한다.

ej7648@newspim.com