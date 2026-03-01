[美, 이란 공격] 중동 혼란 가속…김민석 총리 "국민 안전이 최우선"

외교안보 위기대응체계 24시간 가동 등 긴급지시

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 중동 지역 군사적 혼란이 우려되는 가운데 김민석 국무총리는 1일 "국민 안전과 재외국민 보호를 최우선으로 조치할 것"을 강조했다.

김 총리는 외교부에 "중동 및 인접 국가 체류 우리 국민의 소재 및 안전 상황을 지속적으로 확인하고, 위기상황 변화에 맞춰 신속하게 대국민 안내를 강화해야 한다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 외교·안보 대응체계 24시간 가동, 상황판단회의 정례화 등을 당부했다.

2026년 2월 28일 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망한 후, 현지시간 3월1일 이라크 내 시아파 지지자들이 수도 바그다드로 모여들고 있다. [사진=로이터]

김 총리는 "외교·안보 위기대응체계를 24시간 가동하고 모든 관련 정보와 상황을 집약적으로 분석하고 대비태세를 강화할 것"과 "이를 위해 외교·안보 관련 부서는 안보·군사 측면의 위험요소를 평가·공유하도록 상황판단회의를 정례화할 것"을 지시했다.

김 총리는 국제 유가 급등과 외환·금융시장 변동성 확대에 대한 종합적 대비도 필요하다고 했다. 에너지 수급 안정과 물류·공급망 위험 점검도 지시했다.

김 총리는 재정경제부, 금융위원회 등에 "유가·환율·주식시장 모니터링 체계를 즉시 운영하고, 시장안정 조치와 금융정책 수단을 선제적으로 준비할 것"을 밝혔다.

산업통상부 및 해양수산부에는 원유·액화천연가스(LNG) 등 에너지 수급 현황 점검, 국내 산업과 가계에 미치는 충격 최소화 등을 당부했다.

김 총리는 신속하고 정확한 정보 유통 필요성도 제기했다. 그는 "과도한 불안 요소가 확산되지 않도록 정부는 사실 기반의 정보 공개로 국민의 불안감을 해소할 것"을 지시했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김민석 국무총리가 지난달 26일 오후 서울 종로구 포시즌스 호텔 서울에서 열린 '한국경영자총협회 오찬 간담회 및 K-국정설명회'에서 강연을 하고 있다. 2026.02.26 ryuchan0925@newspim.com

김 총리는 이날 오후 6시 30분 정부서울청사에서 '중동 상황 점검 관련 긴급 관계부처장관 회의'를 열 예정이다.

정부는 모든 가능한 시나리오에 대비하여 범정부 차원의 역량을 총동원해 대응해 나갈 예정이다.

앞서 미국과 이스라엘은 지난달 28일 오전(현지시간) 미사일과 드론 등을 활용해 이란 주요 군사시설을 공격했다. 이에 따라 하메네이 이란 최고 지도자 등이 사망했다.

현재 한국 외교부에 따르면 이날까지 접수된 한국인 피해는 없는 것으로 나타났다.

이재명 대통령은 이날 싱가포르와 필리핀 순방을 떠나면서 "순방 기간 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라"고 당부했다.

이 대통령은 이어 "중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하라"며 "특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기하라"고 강조했다.

