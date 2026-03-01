전체기사 최신뉴스 GAM
[프로축구] 부천, 극장 PK로 전북에 역전승…1부 첫 승 화끈한 신고식

제주 코스타, 광주 이정규 감독은 K리그1 데뷔전에서 0-0 무승부

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= '승격팀' 부천FC 1995가 디펜딩 챔피언 전북 현대를 꺾고 1부리그 데뷔전을 화려하게 장식했다.

부천은 1일 전주월드컵경기장에서 열린 K리그1 2026 1라운드 원정 개막전에서 갈레고의 멀티골을 앞세워 전북에 3-2로 역전승을 거뒀다. 승강 플레이오프를 거쳐 사상 첫 1부 승격을 이뤄낸 부천은 개막전부터 '대어'를 낚으며 강렬한 인상을 남겼다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 부천 갈레고(왼쪽에서 세 번째)가 1일 전북과 원정 개막전에서 골을 넣자 골키퍼를 제외한 선수 전원이 달려와 기뻐하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

기선은 전북이 잡았다. 전반 12분 세트피스 상황에서 문전으로 투입된 롱패스가 부천 패트릭의 몸에 맞고 굴절되자, 골문 앞에 있던 이동준이 침착하게 밀어 넣어 팀의 리그 1호 골을 터뜨렸다. 부천은 흔들리지 않았다. 전반 25분 전북 박지수의 패스 미스를 가로챈 갈레고가 단독 돌파에 이은 왼발 슈팅으로 골대 오른쪽 구석을 꿰뚫으며 승부를 원점으로 돌렸다. 부천 구단 역사상 K리그1 첫 득점이 터진 순간이었다.

1-1로 맞선 후반전, 전북은 다시 앞서 나갔다. 후반 8분 이승우의 크로스를 수비가 걷어냈지만, 공을 잡은 이동준은 시저스킥으로 골망을 흔들며 멀티골을 완성했다. 이동준은 후반 19분에도 절호의 기회를 맞았지만 빈 골대 앞에서 마무리에 실패하며 해트트릭 달성에는 실패했다.

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 전북 이동준이 1일 부천과 홈 개막전에서 멀티골을 터뜨린 뒤 세리머니를 하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.03.01 zangpabo@newspim.com

전북이 달아날 기회를 놓치자 부천이 다시 응수했다. 후반 37분 갈레고의 헤더 패스를 몬타뇨가 페널티아크 부근에서 과감한 중거리 슈팅으로 연결해 2-2 동점을 만들었다. 전북은 후반 40분 김영빈이 헤더로 골망을 흔들었으나 비디오 판독(VAR) 끝에 오프사이드가 선언돼 득점이 취소됐다.

결국 승부는 막판에 갈렸다. 후반 추가시간 안태현이 전북 츄마시의 파울을 이끌어내 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 갈레고가 침착하게 성공시키며 3-2 역전에 성공했다.

제주SK와 광주FC는 제주에서 0-0으로 비기며 승점 1점씩을 나눴다. 제주 코스타 감독과 광주 이정규 감독은 이날 나란히 K리그1 데뷔전을 치렀다.

전반 31분 제주의 이탈로가 최경록의 발목을 향한 거친 태클로 다이렉트 퇴장을 당해, 제주는 남은 시간을 수적 열세 속에서 버텨야 했다. 광주는 프리드욘슨 투입 후 측면 크로스와 세트피스로 집중 공략했지만, 골대를 맞는 등 결정적인 기회를 살리지 못했다.

결국 수적 열세에도 제주가 끝까지 집중력을 잃지 않으면서, 두 감독의 K리그 데뷔전은 득점 없이 무승부로 막을 내렸다.

zangpabo@newspim.com

