경기도교육청, 주민참여 예산학교 소통 행사 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 지난 27일 남부청사에서 '함께 그리는 미래 교육, 예산으로 소통하다'를 주제로 주민참여 예산학교 소통 행사를 열었다고 1일 밝혔다.

행사에는 교육감 임태희와 주민참여예산 자문위원, 교육청 직원 약 150명이 참여해 자유롭게 의견을 나누었다.[사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 이번 행사는 교육 예산 편성이 '우리 아이들의 미래를 위한 설계'라는 점을 재확인하고, 현장의 목소리를 듣고자 마련됐다. 행사에는 교육감 임태희와 주민참여예산 자문위원, 교육청 직원 약 150명이 참여해 자유롭게 의견을 나누었다.

주요 내용은 ▲주민참여예산 활동 우수사례 공유 ▲경기교육 정책 및 예산 안내 ▲임 교육감과의 토크콘서트 등이 포함됐다. 특히 토크콘서트에서는 임 교육감과 참석자들이 학생 정서 및 인성, 미래 역량 및 진로 교육, 교육의 복지 및 포용성 강화, 학교 환경 및 안전 인프라 구축 분야에 대해 다양한 질문과 답변을 나누었다.

토크콘서트 이후 참석자들은 경기교육 정책과 예산에 대한 이해를 높이며, 예산에 따른 정책 추진 방향을 공유하는 시간을 가졌다.

한 자문위원은 "주민참여예산과 관련해 현장의 목소리를 듣는 교육청의 모습에서 경기교육의 밝은 미래를 느꼈다"고 강조하며 "올해 반영된 예산이 학생들의 미래교육과 행복한 학교생활에 다양하게 활용되기를 바란다"고 말했다.

임태희 교육감은 "학생을 향한 우리의 시선을 잊지 말고, 교육청 예산도 학생 성장에 맞추어야 한다"며 "교육 가족들이 교육활동에 집중할 수 있도록 실질적으로 지원하는 것이 중요하다"고 언급했다. 이어 "자문위원들이 현장에서 소통하고, 필요 시 예산 편성이 개선될 수 있도록 적극적인 역할을 해주길 바란다"고 덧붙였다.

도교육청은 이번 예산학교를 계기로 도민과 교육구성원의 목소리를 세심하게 반영하기 위해 주민참여예산 활동을 지속적으로 이어나갈 예정이다.

