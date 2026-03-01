이민근 안산시장 "나라사랑 헌신·희생 정신…희망찬 미래로 이어갈 것"

제107주년 3·1절 기념행사 개최...각계 시민 400여 명 참석

독립 만세" 외치며 1919년 안산 만세운동 재현

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 안산초등학교(수암동 소재)와 3·1 운동 기념탑에서 각계각층의 시민 400여 명과 함께 제107주년 3.1절 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다.

이민근 안산시장이 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=안산시]

이날 행사에는 광복회원과 그 가족, 유관기관 단체 및 보훈단체, 시민, 학생 등이 참여했다. 행사는 ▲3.1운동 경과보고(문해진 광복회장) ▲독립선언문 낭독 ▲기념사(안산시장) ▲기념공연(안산시립국악단, 시립합창단, 극단 '이유') ▲3·1절 노래 제창 및 만세삼창 ▲3·1절 만세 행진 등의 순으로 진행됐다.

제107주년 3·1절 기념식 행사에 참석한 400여 시민들은 안산초등학교에서 3·1운동 기념탑까지 "대한 독립 만세"를 외치며 행진을 이어갔다. 1919년 3월 30일 오전 10시 안산 수암면 비석거리에서 인근 18개 리 주민 2,000여 명이 참여해 안산 지역 최대 규모의 만세운동을 펼쳤던 그날의 함성을 기억하는 시간이 됐다.

이민근 안산시장이 1일 안산초등학교 일원에서 3·1절 만세 행진을 하고 있다. [사진=안산시]

문해진 광복회 안산지회장은 "1919년 기미년 3월 1일 항일독립만세의 함성이 세상에 울려 퍼진 지 107주년이 됐다"며 "애국정신으로 오늘같이 성대하고 뜻깊은 기념식을 치르게 돼 안산시 10개 보훈단체를 대표해서 이민근 시장님을 비롯한 안산시의회 관계자, 시민들께 깊이 감사드린다"고 전했다.

이민근 안산시장은 "선열들께서 지켜내고자 했던 것은 나라와 민족의 자주와 공동체의 미래였을 것"이라며 "선열들의 고귀한 희생과 헌신을 기억하며, 오늘의 봄을 만들어 주신 자랑스러운 독립유공자와 그 후손들께 깊은 감사와 존경을 바친다"고 말했다.

이민근 안산시장(맨 앞줄 왼쪽 일곱번째)이 1일 3·1운동 기념탑 앞에서 3·1절 기념행사 참석자들과 함께 "대한 독립 만세"를 외치고 있다. [사진=안산시]

이 시장은 그러면서 "나라를 사랑했던 그 마음을 이어받아 공동체의 가치를 지키고 안산의 희망찬 미래로 이어갈 것"이라고 덧붙였다.

한편, 이날 이민근 안산시장은 상록구에 소재한 보훈회관을 찾아 광복회 회원과 보훈단체 관계자들이 안전하게 행사에 참여할 수 있도록 운행된 버스에 함께 탑승했다. 대한독립을 위해 헌신한 분들의 숭고한 뜻을 기리고 예우하기 위한 것으로, 이 시장은 순국선열과 애국지사들에게 깊은 존경과 경의를 표했다.

이민근 안산시장(맨 앞줄 가운데)이 1일 광복회 회원 및 보훈단체 관계자들과 3·1절 기념행사장까지 함께 이동하기 위해 보훈회관을 방문, 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

차량 호송은 안산시 자율방범대 상록연합대(연합대장 유병권)가 맡았다. 상록연합대는 보훈회관에서부터 안산초등학교까지 이동하는 광복회원과 보훈단체 관계자들을 안내하며 존중과 감사의 의미를 더했다.

