김동연 '나답게 사는 세상' 비전 선포…"국민주권정부 국정 파트너 책임 다할 것"

행정가 넘어 정치인으로의 성찰 고백 "지키고 싶은 건 평가 아닌 도민의 하루"

주거비 반값·출퇴근 1시간·주 4.5일제 등 '생활비 걱정 없는 경기도' 8대 핵심 전략 제시

지방정부를 '정책 실험실'로 증명,200조 투자 유치 등 '신(新) 경제지도' 비전 구체화

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 지난 4년간의 도정 성찰과 향후 4년의 비전을 담은 신간 '나답게 사는 세상'을 출간, 오는 2일 오후 4시 '경기아트센터 대극장'에서 출판기념회를 개최한다고 1일 밝혔다.

제목 : 나답게 사는 세상∙부제 : 김동연의 경기도 비전 책 표지. [사진=출판사 더봄]

이번 출간은 단순한 성과 보고를 넘어, 경기도의 정책 실험을 대한민국의 표준으로 확장하겠다는 김 지사의 강력한 의지가 담긴 것으로 풀이돼 정치권의 이목이 쏠리고 있다.

◆ 윤석열 정부 '긴축'에 맞선 '확장재정'..."경기도는 멈추지 않았다"

책의 1부 '달려온 4년'은 위기 속에서 길을 낸 경기도의 기록이다. 김 지사는 윤석열 정부의 긴축 기조 속에서도 경기도가 확장재정, RE100(재생에너지 100% 사용), 지역화폐 확대 등 독자적인 정책 노선을 택한 과정을 상세히 서술했다.

그는 "국가가 물러선 자리에서 경기도는 물러서지 않았다"며 지방정부가 단순한 행정 단위를 넘어 '정책 실험실'이자 '국정의 동반자'로서 대한민국이 다시 정주행할 수 있는 토대를 마련했음을 강조했다.

◆ "생활비·불평등·미래 걱정 없는 경기도"...향후 4년 청사진 제시

2부 '달려갈 4년'에서는 보다 구체적인 미래 비전이 담겼다. 김 지사는 '나답게 사는 세상'을 실현하기 위한 핵심 정책으로 ▲기본주택 10만 호 공급 ▲GTX 확장을 통한 수도권 출퇴근 1시간 시대 ▲주 4.5일제 시범사업 ▲200조 투자 유치 등을 약속했다.

특히 그는 '성장'과 '돌봄'이 지표 개선에 머물지 않고, 개인이 자신의 조건과 속도에 맞게 삶을 선택할 수 있는 '실질적 선택권'으로 이어져야 한다고 역설했다. 이는 고(故) 노무현 대통령의 '사람 사는 세상'과 문재인 정부의 '사람이 먼저다', 이재명 정부의 '기본사회' 가치를 잇는 구체적 정책 완성 시도로 해석된다.

◆ 성과 중심 행정가에서 '공감하는 정치인'으로의 성찰

김 지사는 이번 책을 통해 행정가로서의 성과 중심 사고에서 벗어나 정치의 본질인 '공감'과 '연대'를 깨닫는 과정도 솔직하게 고백했다.

낮은 지지율과 정치적 굴곡을 겪으며 얻은 성찰을 바탕으로 "지키고 싶은 것은 평가가 아니라 사람들의 평범한 하루"라는 정치를 향한 진정성을 드러냈다.

출판사 측은 "이 책은 숫자와 지표를 넘어 정책이 사람의 일상을 어떻게 바꾸는지를 보여주는 사례집이자 미래 청사진"이라며 "위기의 시대에 대한민국이 선택할 수 있는 또 하나의 길을 제시하고 있다"고 평했다.

김 지사의 이번 출판기념회는 그가 줄곧 강조해온 '유능한 생활진보'의 성과를 공유하고, 국민주권정부의 국정 제1동반자로서 경기도의 역할을 대내외에 선포하는 자리가 될 전망이다.

김 지사는 저자의 글을 통해 "선언이 아니라 정책으로, 구호가 아니라 도민의 일상으로 답하겠다"며 "모두가 '나답게 사는 세상'에서 행복할 수 있도록 겸허한 마음으로 나아가겠다"고 포부를 밝혔다.

"개인의 성장이 공동체의 희망이 되고, 공정한 기회가 일상의 상식이 되는 나라."

김동연은 그 나라를 1420만 경기도민과 함께, 그리고 민주당의 이름으로 힘차게 만들어가고 있다.

◆ 김동연 경기도지사가 걸어온 길

▲ 경기도지사(현)

▲ 경제부총리 겸 기획재정부 장관(전)

▲ 아주대학교 총장(전)

