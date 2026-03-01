경기교육 디지털 플랫폼 '지원이(G-ONE) V1.0' 서비스 운영

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 경기교육 디지털 플랫폼 '지원이(G-ONE) V1.0'의 서비스를 운영한다고 1일 밝혔다.

경기교육 플랫폼 '지원이'를 발표했다. [사진= 경기도교육청]

도교육청에 따르면 '지원이'는 인공지능(AI)과 빅데이터 기반으로 학교 현장의 행정 부담을 줄이고, 학생과 학부모 간 소통 편의를 높이겠다는 목적을 갖고 있다. 플랫폼은 학교생활 정보, 성적, 가정통신문 등을 통합 관리할 수 있도록 구성되어 있다.

도교육청은 지난 2월 13일 전 교육기관을 대상으로 시범 서비스를 시작했다. 같은 달에는 도의회 의원, LG CNS 컨소시엄 관계자, 학부모 및 교직원들을 초청하여 설명회를 진행했다. 이후 교육구성원의 의견을 반영해 플랫폼의 공식 명칭을 '지원이(G-ONE)'로 정했다.

이번 설명회는 플랫폼의 기능을 소개하는 자리이자, 사용자의 피드백을 받아 '교육공동체가 함께 만드는 플랫폼'을 목표로 했다. 행사에는 임 교육감과 도교육청 관계자 등 200명이 참석하였다.

'지원이' 플랫폼은 교직원의 행정 업무를 효율적으로 지원하기 위해 AI 기술을 적극 활용하였다. 질의응답, 평가계획서 및 가정통신문 초안 작성 등의 기능을 제공하며, 화상회의 실시간 자막과 회의록 작성도 지원한다.

또한, 학부모는 '지원이'를 통해 자녀의 정보까지 통합 관리할 수 있어 편의성을 크게 향상시켰다. 이 시스템은 가정통신문, 학교생활기록부, 성적표 등의 자료를 실시간으로 제공하며, 다문화 가정의 원활한 소통을 위해 23개 언어로 번역 서비스를 제공한다.

임태희 교육감은 "경기교육가족이 교육 분야에서 스마트한 AI 지원이로 자리매김하게 되기를 기대한다"며 "교육 현장에 최고의 인공지능(AI) 지원이 되도록 끊임없이 발전할 것"이라고 밝혔다.

