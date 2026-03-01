대구광역시 규제혁신 아이디어 공모전 개최

1일부터 31일까지… 기업활동·일상생활 속 불합리한 규제 대상

민생 안정과 신산업 활성화 견인, 우수 제안 최대 100만 원 시상

[대구=뉴스핌] 김용락 기자 = 대구광역시는 시민과 기업이 일상에서 겪는 불합리한 규제를 개선하고, 민생 안정과 지역경제 활력 제고를 위해 '규제혁신 아이디어 공모전'을 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 공모전은 현장 중심의 민생 규제 개선과 신산업 활성화를 목표로, 시민이 직접 생활 속 불편과 기업 애로사항을 발굴하고 실질적인 개선 방안을 제안할 수 있도록 마련됐다.

공모 분야는 ▲신산업 ▲중소기업·소상공인 ▲취업·일자리 ▲시민복지 ▲일상생활과 관련한 분야이며, 지역이나 나이 제한 없이 누구나 참여할 수 있다. 접수 기간은 1일부터 이달 31일까지다. 참가를 희망하는 시민은 공모신청서를 작성해 이메일 또는 우편으로 제출하면 된다.

2026년 대구광역시 규제혁신 아이디어 공모한다.[사진=대구시] 2026.03.01 yrk525@newspim.com

대구시는 창의성·실현 가능성·효과성을 기준으로 사전검토 및 소관부서 의견조회를 거친 후, 선정평가위원회의 심사를 통해 ▲최우수 1명(100만 원) ▲우수 2명(각 50만 원) ▲장려 3명(각 30만 원) ▲입선 10명(각 10만 원)을 선정할 예정이다. 공모전에 대한 자세한 사항은 대구광역시 누리집 고시·공고란에서 확인할 수 있다.

대구시는 공모전을 통해 발굴된 과제 가운데 자체 해결이 가능한 사항은 자치법규 개정 등을 추진하고, 법률 개정이 필요한 경우에는 중앙부처에 건의해 제도 개선으로 이어질 수 있도록 적극 조치할 계획이다.

최창환 대구광역시 기업지원과장은 "작은 불편 하나를 바꾸는 것이 지역 경쟁력을 높이는 출발점"이라며 "시민과 기업이 체감할 수 있는 실질적인 규제 개선이 이뤄질 수 있도록 제안을 면밀히 검토하고 적극 추진하겠다"고 말했다.

yrk525@newspim.com