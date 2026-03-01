'황영웅 팬덤 힘' 강진 직거래장터 단 하루 1억 2700만원 매출

제54회 강진청자축제...'파라다이스' 단체 구매로 지역경제 활력

[강진=뉴스핌] 조은정 기자 = 제54회 강진청자축제 기간 직거래장터가 열린 지난달 28일 하루 매출이 1억 2700만원을 기록하고, 같은 날 약 7만명이 축제장을 찾은 것으로 집계됐다.

21일 개막 이후 28일까지 8일간 누적 현장판매 매출 1억7500만원 가운데 대부분이 28일에 집중돼 '역대급 실적'이라는 평가가 나온다.

제54회 강진청자축제장 직거래장터 현장 . [사진=강진군] 2026.03.01 ej7648@newspim.com

1일 강진군에 따르면 올해 직거래장터에는 17개 업체가 참여해 미역·다시마, 쌀귀리, 딸기, 작두콩차 등 66개 품목을 판매해 강진 농수특산물 판로 확대에 나섰다.

직거래 매출 급증에는 트로트 가수 황영웅과 팬클럽 '파라다이스'의 단체 방문과 '선구매로 돈쭐내자' 캠페인이 결정적 역할을 한 것으로 전해졌다.

미역·다시마를 판매한 황금물산 황상우 대표는 "코로나19 이후 침체됐던 직거래장터가 이번 행사를 통해 다시 살아난 걸 몸으로 느꼈다"며 "황영웅 팬 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다. 쌀귀리를 직접 재배·판매하는 개똥이네농장 박정웅 대표도 "생산자가 직접 나와 설명하니 고객들이 믿고 구매해줬다"며 "강진 농산물을 믿고 사준 분들과 좋은 관계를 이어가고 싶다"고 했다.

황영웅 팬들은 축제장 뿐 아니라 강진읍, 마량면, 칠량면 등 인근 식당과 숙박업소를 이용하며 지역 상권에도 활력을 불어넣은 것으로 알려졌다. 경기 부천에서 온 한 팬클럽 회원은 "아침에 딴 딸기를 바로 살 수 있어 신선도가 마트와 전혀 달랐고, 상인들이 너무 친절해 정을 나누는 시간처럼 느껴졌다"며 "다음 여행지도 강진으로 오고 싶다"고 말했다.

군과 축제 관계자들은 이번 실적을 두고 관광객의 발걸음이 농어민 소득으로 이어지고, 소비가 다시 지역 상권으로 확산되는 선순환 구조를 보여준 사례라며 향후 축제 운영과 농산물 유통 전략의 긍정적 모델이 될 것으로 기대하고 있다.



ej7648@newspim.com