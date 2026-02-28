최휘영 장관, K리그1 개막전서 암표 금지 강조…"프로축구 성장 지원"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 28일 인천축구전용경기장에서 열린 '2026 K리그1 개막전(인천유나이티드FC vs FC서울)'을 찾아 선수단을 격려하고 프로축구 발전 방안을 논의했다.

[사진= 문체부] 2026.02.28 fineview@newspim.com

최 장관은 경기 관람에 앞서 한국프로축구연맹 부총재, 인천유나이티드FC 구단주·대표이사, FC서울 대표이사 등 관계자들과 간담회를 열었다. 이 자리에서는 경기장 관람환경 개선, 프로 및 유소년 선수 육성 방안 등 프로축구 발전을 위한 다양한 의견이 오갔다.

아울러 최 장관은 스포츠 관람권의 부정 구매·판매를 금지하는 '국민체육진흥법; 개정안(2월 27일 공포, 8월 28일 시행)과 관련해 K리그도 암표 근절을 통한 공정한 관람문화 조성에 적극 동참해 줄 것을 당부했다.

[사진= 문체부] 2026.02.28 fineview@newspim.com

최휘영 장관은 "경기장을 뛰는 선수들, 현장을 찾는 팬들, 그리고 보이지 않는 곳에서 헌신하는 구단과 연맹 관계자 여러분의 노력 덕분에 프로축구는 성장했다"라며, "프로축구는 스포츠, 여가문화, 관광이 연계되는 고부가가치 산업으로서 케이(K)리그가 지속 성장할 수 있도록 현장과 긴밀히 소통해 제도적·정책적으로 지원하겠다"라고 밝혔다.

