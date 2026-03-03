건설근로자공제회, 임금체불 근로자에 무료 노무 상담 서비스

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 건설근로자공제회는 임금체불이나 산업재해 등을 겪은 건설근로자 대상으로 무료 노무 상담 서비스를 제공한다고 3일 밝혔다.
상담 분야는 임금체불, 산업재해, 퇴직금, 부당해고, 근로계약, 실업급여, 퇴직공제, 대지급금 등 노동관계법률이다.
올해 상담은 이달부터 오는 11월까지 전국 7개 지사에서 매주 1회씩 이뤄진다. 상담은 지난달 한국공인노무사협회에서 추천받은 공인노무사 7명이 담당한다.
지사 방문이 어려운 근로자는 사전 예약을 통해 전화상담을 받을 수 있다.
지난해 공인노무사 무료 상담 서비스 이용 건수는 273건으로 집계됐다. 일용직이나 1년 미만 계약직으로 근무한 이들의 임금체불(93건)과 산업재해(88건)에 대한 의뢰가 다수였다.
상담 이후 종합 만족도는 100점 만점 가운데 96.9점으로 나타났다.
권혁태 공제회 이사장 직무대행은 "지난 2월부터 변호사와 세무사를 통한 생활법률 상담을 제공하고 있다. 이번에는 공인노무사를 통해 건설 현장의 임금체불, 산업재해 등 노동관계 법률 상담까지 제공할 계획"이라고 밝혔다.
