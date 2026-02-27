"얼먹 vs 오븐굽"…이디야, 먹는 방식까지 설계한 체험형 디저트 출시

연유·버터 풍미 살린 '연유뿌린 버터쫀득모찌' 공개

얼려 먹고 구워 먹는 재미까지…디저트 트렌드 반영한 참여형 메뉴 전략 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 이디야커피가 고객 취향에 따라 색다르게 즐길 수 있는 베이커리 신제품 '연유뿌린 버터쫀득모찌'를 출시했다고 27일 전했다. 이번 제품은 최근 빠르게 변화하는 디저트 트렌드에 맞춰 기획됐으며, 단순한 맛을 넘어 섭취 방식 자체를 하나의 경험 요소로 확장한 체험형 디저트라는 점이 특징이다.

'연유뿌린 버터쫀득모찌'는 겉을 바삭하게 구워 버터 풍미를 살리고, 속은 부드럽고 쫀득한 식감을 구현한 것이 핵심이다. 특히 먹는 방법에 따라 전혀 다른 풍미와 식감을 느낄 수 있도록 설계돼 기존 베이커리 메뉴와 차별화를 꾀했다.

이디야커피, 취향따라 즐기는 '연유뿌린 버터쫀득모찌' 출시 [사진=이디야커피 제공]

섭취 방식에 따라 즐길 수 있는 '얼먹'과 '오븐굽' 콘셉트도 눈길을 끈다. 얼려 먹는 방식은 차가운 온도에서 쫀득하고 꾸덕한 식감을 강조해 밀도감 있는 디저트 경험을 제공하며, 오븐에 구워 먹는 방식은 따뜻한 온도에서 버터 풍미를 더욱 선명하게 살려 색다른 맛을 완성한다.

해당 제품은 전국 이디야커피 매장에서 판매되며, 이디야멤버스 앱 '주문하기'를 비롯해 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠 등 주요 배달 플랫폼을 통해서도 구매 가능하다. 접근성을 높여 온·오프라인 채널 모두에서 고객 접점을 확대한다는 전략이다.

이디야커피 관계자는 "고객이 직접 섭취 방식을 선택하는 과정 자체가 하나의 즐거움이 되도록 기획했다"며 "앞으로도 변화하는 디저트 트렌드를 반영해 경험과 참여 요소를 강화한 메뉴를 지속적으로 선보이며 고객과의 접점을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

