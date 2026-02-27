SKT, T 팩토리 갤럭시 S26 팝업스토어 오픈

전체기사 최신뉴스 GAM
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK텔레콤이 갤럭시 S26 시리즈 출시에 맞춰 고객이 직접 보고, 즐기고, 혜택까지 챙길 수 있는 체험형 팝업스토어를 운영한다.

SKT는 갤럭시 S26 사전예약이 시작되는 2월 27일 자사 플래그십 스토어인 T 팩토리 성수에 'SKT S26 마켓' 팝업스토어를 오픈해, 3월 29일까지 약 1개월 간 운영한다.

SK텔레콤이 갤럭시 S26 시리즈 출시를 기념해 T 팩토리 성수에서 'SKT S26 마켓' 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다. 이번 팝업스토어는 단순한 플래그십 단말 전시가 아닌 T 팩토리 방문 자체가 하나의 놀이이자 콘텐츠가 되도록 공간을 기획한 점이 특징이다. T 팩토리 팝업스토어에서는 마켓 컨셉의 공간에서 SKT만의 사전예약 혜택을 확인할 수 있으며, 갤럭시 S26 시리즈도 모든 종류와 색상을 직접 체험해 볼 수 있다. [사진=SK텔레콤]

이번 팝업스토어는 단순한 플래그십 단말 전시가 아닌 T 팩토리 방문 자체가 하나의 놀이이자 콘텐츠가 되도록 공간을 기획한 점이 특징이다.

SKT는 최근 MZ 세대가 계절마다 유행하는 음식과 축제를 찾아다니는 '제철 코어' 트렌드를 활용해 갤럭시 S26 시리즈 사전예약 고객들에게 제철에 가장 핫한 경험을 선사하는 '신선한 제철 혜택 SKT S26 마켓' 프로모션을 펼친다.

갤럭시 S26 시리즈 사전예약 구매 고객 300명을 추첨해 인기 러닝 행사, 음악 공연 티켓과 스타 셰프 레스토랑 식사권을 제공한다. 또, 사전예약 고객을 포함해 3월 개통 고객 모두에게 인기 제휴 혜택을 모은 T 멤버십 특별 혜택 패키지 '클럽 갤럭시 S26'을 제공한다.

T팩토리 팝업스토어는 SKT의 제철 프로모션 혜택을 '마켓' 컨셉의 공간에서 재미있게 체험할 수 있도록 꾸며져, 스마트폰 출시를 하나의 즐거운 오프라인 경험으로 확장하는 새로운 시도가 될 것으로 기대된다.

방문객은 실제 마트처럼 꾸민 '신선체험존', '갓생 청과', '펀-피쉬마켓', '푸릇트럭' 등의 공간에서 쇼핑하듯 탐험하며 SKT의 사전예약 혜택을 발견하고 이벤트에 도전하는 재미를 느껴볼 수 있다.

T 팩토리에서만 제공하는 사전예약 혜택도 있다. T 팩토리 팝업스토어를 방문해 T 다이렉트샵 사전예약까지 진행하는 방문객을 대상으로 매일 선착순 50명에게 갤럭시 S26 시리즈 사전예약 시 사용 가능한 10만원 할인 쿠폰과 T 팩토리 제철마켓 한정판 장바구니를 제공한다.

단말 체험 공간에서는 갤럭시 S26 시리즈의 모든 단말과 색상을 한눈에 볼 수 있다. 업그레이드된 AI 기능도 미션형 이벤트로 체험할 수 있다. 전시된 단말을 활용해 포토 어시스트 및 크리에이티브 스튜디오 기능을 체험한 후 인증샷을 남기면 커피 쿠폰을 선물로 받을 수 있다.

이 외에도 팝업스토어 운영기간 동안 숫자 '26'을 활용해 매일 26번째, 62번째 방문객에게 특별한 선물을 증정하는 깜짝 이벤트도 마련된다. 26번째 방문객에게는 10만원 상당의 케이스티파이 상품권을, 62번째 방문객에게는 성수동의 로컬 맛집 이용권을 제공하며 동일한 방식으로 100번, 200번대 등으로 확대해 이벤트를 이어갈 예정이다.

윤재웅 SKT Product&Brand본부장은 "이번 T 팩토리 갤럭시 S26 팝업스토어는 단순한 신규 단말 전시장이 아니라 오감을 활용해 SKT만의 제철 혜택을 싱싱하게 느끼고, 자연스럽게 사전예약 혜택과 갤럭시 S26 시리즈의 주요 기능을 체험할 수 있도록 구성했다"며 "성수에 방문한 분들이 T 팩토리에서 보다 특별한 경험과 혜택을 동시에 누리길 바란다"고 말했다.

T 팩토리 'SKT S26 마켓' 팝업스토어는 2월 27일 오후 2시에 오픈, 정기 휴관일인 3월 16일을 제외하고 3월 29일까지 운영된다. 운영 시간은 오전 11시부터 오후 8시까지이다.

SKT의 갤럭시 S26 시리즈 프로모션의 상세 혜택 정보는 종합 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

yuniya@newspim.com

