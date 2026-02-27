마이크로바이옴 신약기업협의회, 정기총회·신년인사회 개최

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한국바이오협회는 지난 26일 양재 엘타워에서 마이크로바이옴 신약기업협의회(이하 '협의회') '2026년도 정기총회 및 신년인사회'를 개최했다고 27일 밝혔다. 이번 행사는 협의회 회원사들이 한자리에 모여 전년도 사업 성과를 공유하고, 올해 예산 및 사업계획을 논의하는 2026년 첫 공식 정기행사다.

정기총회는 ▲개회선언 ▲부의안건 심의 ▲기타 중요사항 보고 순으로 진행됐으며, 2025년도 사업보고 및 결산(안), 2026년도 예산(안)과 사업계획(안)이 심의 및 의결됐다.

마이크로바이옴 신약기업협의회 2026년도 정기총회·신년인사회 개최 [사진=한국바이오협회]

협의회는 2026년도 주요 활동 계획으로 '국내 마이크로바이옴 산업의 글로벌 경쟁력 제고'와 '국제 협력 강화'를 핵심 목표로 설정했다. 특히 오는 6월 서울 코엑스에서 개최되는 국제 인체 마이크로바이옴 컨소시엄(International Human Microbiome Consortium, IHMC 2026 Seoul)을 한국이 세계 마이크로바이옴 연구 및 산업 협력의 허브로 도약할 수 있는 중요한 계기가 될 것으로 보고 있다.

이에 협의회는 IHMC 2026 Seoul에 적극 참여해 산업계 관점의 논의를 확대하고, 인더스트리 세션을 통해 협의회의 역할과 기여 방안을 논의할 계획이다. 또한 국내 기업의 AI 분석 역량과 데이터 기반 연구 인프라 등 우수한 기술력을 국제무대에 체계적으로 소개함으로써 산업 간 협력과 글로벌 연계를 한층 구체화해 나갈 방침이다. 아울러 주요 연자 및 협의회 회장·운영위원장사를 중심으로 한 언론 소통을 추진하는 등 산업 인지도 제고에도 적극 나설 예정이다.

협의회 회장인 고바이오랩 고광표 대표는"마이크로바이옴은 단순한 유망 기술을 넘어 차세대 바이오의약품 패러다임을 전환할 핵심 분야로 자리매김하고 있다"며 "특히 인공지능(AI)과 빅데이터 분석 기술의 발전에 따라 방대한 마이크로바이옴 유전체 및 임상 데이터를 정밀하게 해석할 수 있는 유기적 접목 기반을 마련하면서, 신약 후보물질 발굴과 기전 규명 속도를 획기적으로 높이고 있다"고 밝혔다.

한편, 정기총회 이후 이어진 신년인사회에서는 회원사 간 교류를 통해 마이크로바이옴 산업의 발전 방향과 협의회의 역할에 대한 의견을 공유했다. 협의회는 향후 회원사 간 협력 강화는 물론, 정책 제언 및 국제 교류 활동을 통해 국내 마이크로바이옴 신약 산업의 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나갈 계획이다.

sykim@newspim.com