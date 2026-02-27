제천시의회 "공정하고 객관적인 인사운영한다"

6급 공무원 승진 인사 지연에 따른 입장 표명

"집행부와의 형평성 고려한 합리적 인사할 것"

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =충북 제천시의회는 최근 6급 공무원 승진 인사 지연에 따른 일각의 우려에 대해 27일 "인사권 독립의 취지에 부합하도록 집행부와의 형평성을 맞추고, 객관적인 성과 평가를 바탕으로 한 신중한 인사 운영을 이어가고 있다"는 공식 입장을 밝혔다.

제천시의회는 "6급 무보직 인사와 관련해 통상 집행부(제천시)에서 7급에서 6급으로 승진하는데 약 8년 이상이 소요되는 점을 감안할 때, 의회 내부 인사가 지나치게 빠르게 진행될 경우 발생할 수 있는 공직사회 내 위계 불균형을 방지하기 위함이며, 실제로 18개월 전 6급 승진을 희망하는 의회 직원은 7급 승진 후 4년 미만인 자로 집행부와 형평성을 고려했다"고 강조했다.

제천시의회.[충북=뉴스핌] 조영석 기자 = 2026.02.27 choys2299@newspim.com

또 "인사위원회 등 공식적인 절차를 통해 공정한 인사 시스템을 가동하고 있으며, 30여년의 공직 생활을 바탕으로 특정 개인의 영향력이 아닌 조직의 효율성과 업무 성과를 최우선 지표로 삼아, 의회 전문 인력의 역량을 극대화할 수 있는 인사를 하고 있다"고 말했다.

시의회는 "일부에서 제기되는 '권력 사유화' 및 '인위적 차단' 주장에 대해 인사권이 의장에게 있어 다양한 의견이 있을 수는 있으나, 지방선거를 앞둔 시점에 소속 직원이 아닌 민간인(유령) 이름으로 보도자료를 배포하는 등 허위사실 유포 행위에 대해 공직기강을 흔드는 중대범죄로 규정하고 강력한 법적 대응에 나설 수 있다"고 밝혔다.

또한, 지금은 "지방의회 인사권 독립 이후 처음으로 마주하는 과도기적 상황인 만큼, 원칙과 기준이 바로 선 인사가 무엇보다 중요하다"며 "시민들의 기대에 부응하는 유능한 의회 조직을 만드는데 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

