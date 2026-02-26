창원시, 유관기관과 봄철 산불 예방 대응 방안 논의

주민대피 체계 강화·안전장비 보급
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 봄철 산불 예방을 위한 선제적인 대응에 나섰다.
시는 26일 시청에서 장금용 시장 권한대행 주재로 창원시 주요 부서와 5개 경찰서, 소방서, 산림조합 등 관계기관이 참석해 가운데 관계기관 회의를 열고 산불 예방과 대형화 방지를 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
시는 최근 5년간 대형산불 사례를 토대로 대응·지휘 체계를 점검하고 주민대피 매뉴얼과 단계별 가이드라인을 정비했다.
시는 산불 규모와 관계없이 인근 주민에게 안내 문자를 즉시 발송하는 선제적 주민대피 체계를 운영하기로 했다. 또한 산불 신고 접수 후 30분 이내 진화를 목표로 한 골든타임 대응 시스템을 재점검했다.
시는 산불 발생 시 임차 헬기 투입과 지상진화 인력 투입이 동시에 이뤄지는 현장 대응체계를 유지하고 있으며 야간산불진화대 상시 운영과 함께 대원 전원에게 안전장비를 지급했다. 재난안전대책본부를 상시 가동해 산불 발생 시 즉시 현장 대응이 가능하도록 시스템을 정비했다.
시는 화목보일러 취급 부주의로 인한 산불을 예방하기 위해 화목보일러 사용 가구 510여 곳에 재처리 용기와 소화기를 보급하고, 정기 점검과 홍보를 병행해 화재 위험 요인을 차단하고 있다.
장금용 권한대행은 "산림 주변 불법 소각은 대표적인 산불 원인으로 철저한 단속이 필요하다"며 "관계기관 간 긴밀한 협조로 주민 안전을 지키고 대형산불로 인한 인명·재산 피해를 최소화하겠다"고 말했다.
