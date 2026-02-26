여수공항, 국내선 역성장 속 항공교통량 1.3% ↑

[여수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전국 국내선 항공교통량이 감소한 가운데 여수공항이 증가세를 이어가며 남해안 거점공항으로의 성장 가능성을 입증했다.
국토교통부가 지난 19일 발표한 '2025년 항공교통량 집계'에 따르면 지난해 우리나라 전체 항공 교통량은 사상 처음 100만 대를 돌파하며 전년보다 6.8% 증가했다. 국제선이 뚜렷한 회복세를 보인 반면 국내선은 1.6% 감소해 온도 차를 드러냈다.
이 같은 여건 속에서 여수공항은 지난해 총 1만 4302대, 일 평균 39대를 기록하며 전년 대비 1.3% 증가했다. 국내선 중심 공항임에도 전국적인 감소 흐름을 거슬러 운항량을 늘리며 지역 거점공항으로서의 안정적인 수요 기반을 확인했다.
현재 여수공항에는 대한항공, 아시아나항공, 진에어가 취항해 김포·제주 2개 국내선 노선을 운항하고 있다. 그러나 코로나19 이후 국제선 교통량이 빠르게 회복·확대되고 있음에도 정책·시설 여건 한계로 국제선 취항이 불가능해 증가하는 글로벌 수요를 제대로 흡수하지 못하고 있다.
여수시는 중장기 글로벌 항공 수요 확대에 대응하기 위해 현행 2100m 활주로를 3200m로 연장하고 여수공항의 국제공항 승격을 본격 추진 중이다. 이를 위해 국토교통부와 전라남도 등에 관련 계획을 지속적으로 건의하면서 관계 기관과의 공조를 강화하고 있다.
국토교통부는 여수공항 항공안전 확보를 위해 지난해 콘크리트 둔덕 철거와 방위각 시설 개선을 마쳤으며 올해는 조류탐지레이더 설치와 종단안전구역 확장 사업을 추진할 계획이다.
chadol999@newspim.com