한전 남부건설본부, '3년 연속 중대재해 0' 도전 안전결의대회

자율안전경영 정착과 산업재해 제로
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국전력공사 남부건설본부는 26일 남부건설본부 4층 대강당에서 경상권 협력사와 함께 '3년 연속 중대재해 0건' 달성을 목표로 한 노·사·협 합동 안전 다짐대회(ATOZ 1095 챌린지)를 개최했다고 밝혔다.
이번 대회에는 본부 임직원과 협력사 약 80개사 관계자 등 200여명이 참석했으며 고위험 건설현장 재해를 근절하기 위한 실질적 대책을 논의했다.
남부건설본부의 'ATOZ(아토즈) 1095 챌린지'는 모든 구성원이 'A부터 Z까지' 전 과정에 걸쳐 참여함으로써 산업재해 예방 문화를 정착시키는 핵심 안전보건경영 프로그램이다.
노·사와 협력사는 결의식을 통해 산업재해 없는 안전한 건설현장 구현 의지를 대내외에 선포했다.
대회에서는 본부장·협력사 대표 간 소통회의와 안전정책 공유, 고용노동부 사무관 초빙 현장토론 등도 진행됐다. 참석자들은 건설현장 위험요소를 줄이기 위한 구체적 개선방안을 논의하며 실효성 있는 예방체계 구축에 뜻을 모았다.
노상수 본부장은 "공공기관의 안전 책무가 커지고 있는 만큼 협력사도 중대재해에 대한 경각심을 높여야 한다"며 "근로자가 스스로 생명과 안전을 지키는 문화가 뿌리내리도록 자율안전경영 정착, 기본에 충실, 소통과 협력 기반의 안전 파트너십 구축을 실천해 달라"고 당부했다.
한전 남부건설본부는 올해도 '산업재해 제로'를 목표로 협력사와의 현장 중심 안전관리체계를 강화하고 중대재해 근절 활동을 지속적으로 추진할 계획이다.
