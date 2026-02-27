전체기사 최신뉴스 GAM
[AD] "침체는 끝났다"… 평택 주택시장, 삼성발 훈풍에 '본격 회복세', '힐스테이트 평택역센트럴시티' 각광 속 분양 순항

평택 지역이 다시 주목받고 있다. 삼성전자가 평택캠퍼스에서 다섯번째로 건립되는 반도체 생산라인 P5(5공장)의 공사 추진을 재개하면서, 침체됐던 지역 주택시장 전반에 회복 신호가 나타나고 있다는 평가가 나온다. 삼성전자는 지난해 말경 P5 공사 재개 방침과 함께 향후 5년간 대규모 고용 창출 계획을 공식화했으며, 이에 따라 현재 캠퍼스 일대에서는 터파기 등 기반 정비 작업이 진행되고 있는 것으로 알려졌다.

P5는 향후 AI 반도체와 HBM 등 고부가가치 메모리 생산라인과 연계될 가능성이 거론되고 있다. 글로벌 반도체 수요 회복 흐름과 맞물려 협력업체들의 활동 재개와 추가 투자 가능성도 점차 높아지고 있다는 분석이다. 이에 따라 평택사업장은 국내 반도체 산업의 핵심 생산 거점으로서 위상이 더욱 강화될 전망이다. P5는 2028년 가동을 목표로 단계적으로 추진될 예정으로, 공사 기간 중에는 임대 수요가 늘고, 준공 이후에는 상시 근무 인력과 협력사 종사자를 중심으로 한 실거주 수요 확대가 동시에 기대되고 있다.

이 같은 대형 투자 재개 기대감은 평택 부동산 시장 지표 개선으로도 이어지고 있다. 경기도에 따르면 지난해 12월 말 기준 평택시 미분양 아파트는 3,292가구로 전월 대비 9.2% 감소했다. 2025년 초 6,000가구를 웃돌았던 미분양 물량 대비 약 절반 수준으로 빠르게 줄어들며, 신축 아파트를 중심으로 공급 부담이 완화되는 모습이다.

매매 거래량 회복세도 뚜렷하다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난해 4분기 기준 평택 아파트 매매 거래 건수는 1,766건으로 3분기 1,544건 대비 14.4%가 증가했다. 직전 2분기 대비 3분기에 약 25% 감소했던 점과 크게 대비되는 상황으로 반등 후 올해에는 상승 기조가 이어질 것으로 업계에서는 내다보고 있다.

일각에서는 이러한 시장 반등의 배경으로 삼성전자 P5 공사 재개 기대감과 함께 '10·15 주택시장 안정화 대책' 이후에도 평택이 비규제지역을 유지하고 있다는 점을 꼽고 있다. 수도권 대부분 지역이 규제지역으로 묶인 상황에서, 평택은 대출·청약·전매 제한 측면에서 상대적으로 자유로워 실거주 수요와 투자 수요가 동시에 유입되고 있다는 설명이다. 여기에 최근 이어져 온 평택 지역 입주 물량 감소세가 거래 활성화에 영향을 미쳤다는 분석이 나온다.

이러한 평택 부동산 회복 분위기 속에서 평택 원도심에 공급되는 '힐스테이트 평택역센트럴시티'가 주목받고 있다. 해당 단지는 평택시 합정동 일원에 지하 3층~지상 35층, 14개 동, 총 1,918가구 규모로 조성된다. 삼성전자 평택캠퍼스를 비롯해 송탄산업단지, 칠괴산단, 평택종합물류단지 등 주요 산업시설과 가까워 직주근접 수요를 흡수할 수 있는 입지를 갖췄다.

교통 여건도 우수하다. 도보권 내 평택역을 통해 수도권 1호선 이용이 가능하며, 한 정거장 거리인 평택지제역에서는 SRT를 통해 수서역까지 40분대 이동이 가능하다. 향후 평택지제역은 GTX-A·C 노선 연장과 수원발 KTX 직결 등이 추진되고 있어 광역 접근성은 더욱 개선될 전망이다. AK플라자, 평택 중앙시장, 고속버스터미널 등 생활 인프라도 밀집해 있으며, 합정초, 평택고, 한광고, 마이스터고 등 학군도 인근에 형성돼 있다.

설계와 커뮤니티도 돋보인다. 남향 위주의 단지 배치, 12개 타입 구성, 쾌적한 조망과 통풍을 고려한 평면 등이 강점이다. 피트니스, 스크린골프, 사우나, 독서실, 작은 도서관, 어린이집 등 다양한 커뮤니티도 계획돼 있다. 여기에 가구당 약 1.5대의 주차 공간, 전 세대 개별창고 등도 갖췄다.

계약 조건도 주목받고 있다. 통상 10%로 책정되는 계약금을 5%로 낮췄고, 1차 계약금은 500만원 정액제를 실시한다. 입주 시까지 500만원으로 계약이 가능해 소비자 부담을 크게 덜었다.

견본주택은 경기도 평택시 합정동에 마련돼 있으며, 입주는 2028년 1월 예정이다.

 

[자료제공=현대건설]

