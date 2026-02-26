복지부, 심뇌혈관질환센터 5개소 추가 선정

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 중증·응급 심뇌혈관질환의 전문적인 진료를 맡는 심뇌혈관질환센터 5개소가 추가 선정됐다.
보건복지부는 26일 심뇌혈관질환을 신속하게 치료하고 지역 간 의료 불균형을 해소하기 위해 신규 심뇌혈관질환센터를 선정했다고 밝혔다.
심뇌혈관질환센터는 중증·응급 심뇌혈관질환 진료를 제공하는 의료기관이다. 중앙 심뇌혈관질환센터는 권역과 지역센터 기술 지원, 심뇌혈관질환 예방 사업 지원 등을 맡는다.
권역 심뇌혈관질환센터는 심근경색과 뇌졸중 등 중증·응급 심뇌혈관질환 진료를 위해 24시간 전문의 상주 당직을 둬 전문진료 체계를 구축한다. 지역 심뇌혈관질환센터는 지역 내 적정 수준의 급성기 응급·전문 치료를 제공한다.
지난달 공모 결과 권역 심뇌혈관질환센터 1개소, 지역 심뇌혈관질환센터 8개소가 지원했다. 선정평가 절차를 통해 전라남도 성가롤로병원이 권역 심뇌혈관질환센터로 선정됐다.
지역 심뇌혈관질환센터는 4곳이 선정됐다. 전라북도 대자인병원, 부산광역시 인제대 부산백병원, 제주특별자치도 제주한라병원, 충청남도 천안충무병원이다.
기존 지역센터로 지정된 성가롤로병원이 이번에 권역센터로 선정됨에 따라 지역센터 1개소 공백이 생겨 추가로 선정해야 한다. 복지부는 지역센터 미설치 지역을 대상으로 1개소 추가 공모를 진행할 예정이다.
이중규 공공보건정책관은 "이번 권역·지역심뇌혈관질환센터 추가 지정을 통해 급성기 심뇌혈관질환 최종치료의 지역 내 완결과 더불어 의료접근성이 한층 강화될 것으로 기대된다"고 설명했다.
